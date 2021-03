Basilia, quien denunció abuso sexual de Félix Salgado, pide protección internacional

Basilia Castañeda, la mujer que denunció a Félix Salgado Macedonio por abuso sexual, informó este martes que ha solicitado protección a mecanismos nacionales e internacionales.

"Quiero decir que el daño que me están haciendo al no escuchar mi voz y al encubrimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Y que me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia y la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan", indicó en un video publicado por CIMAC Noticias.

Castañeda apuntó que de ahora en adelante solamente dará información a través de medios de comunicación especializados en mujeres, estos son CIMAC Noticias y SemMujeres, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmara que es manipulada.

"El fundador del partido de Morena, del cual también yo soy fundadora, el señor presidente dice que me manipulan, que me usan para otros intereses. A partir del día de hoy, solo usaré estos dos espacios de noticias de mujeres", apuntó.

Esto luego de que en diversas ocasiones López Obrador afirmara que las acusaciones contra Salgado Macedonio son "producto de la temporada electoral".

Asimismo, la denunciante consideró como una vergüenza que se busque desacreditar su testimonio siendo mujer y defensora de derechos políticos, además de víctima de violencia sexual.

"Entristece, pues es completamente contrario a los principios con los cuales fundamos el partido de Morena. Ustedes han tratado de señalar que la hija de mi esposo soy yo, promoviendo la campaña a senador Félix Salgado Macedonio en 2018. Ese hecho fue tan doloroso para mí que sus hijas se enteraron de eso al igual que todos ustedes, cuando decidí dar la cara públicamente este año. Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños, da vergüenza hasta donde simpatizantes y militantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos", declaró.

Castañeda narró que desde el pasado 5 de enero solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena medidas cautelares para protegerla, petición que ha reiterado en cuatro ocasiones y no se ha cumplido.

"No solo no me han dado medidas cautelares para protegerme, ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en cómo me convocaron a escuchar mi testimonio sin estar presente, sin tomarlo en cuenta", destacó tras la resolución de la comisión, la cual indica que el testimonio de ella es infundado.

Castañeda pidió a dirigentes del partido de Morena, en el cual ella y Salgado Macedonio militan, así como a la sociedad, que se creen condiciones para que mujeres que denuncian este tipo de casos y piden justicia tengan garantizada su seguridad al ser escuchadas.

El 26 de febrero, la comisión de Morena resolvió bajar la candidatura de Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero e instruyó a las comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas que repongan el procedimiento para elegir a un nuevo o nueva aspirante.

El lunes, la Comisión Nacional de Elecciones acordó que realizará una nueva encuesta para definir la candidatura de Guerrero. Félix Salgado Macedonio afirmó que participará nuevamente en el proceso.

