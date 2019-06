Baja participación en elección de Puebla fue por oferta política poco atractiva: Córdova

La baja participación en la elección de Puebla realizada este mes se debió a la oferta política poco atractiva, dijo Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

"No hay una única causa de la baja participación, los poblanos han ido tres veces a elegir gobernador", consideró en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Hay un dato que hay que tomar en cuenta, la oferta política no la puso el INE, la gente no salió a votar a favor o en contra del INE, la gente salió a votar por una oferta política que probablemente no le resultó atractiva", detalló en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

Y defendió que el INE tiene credibilidad.

"Estamos bien, es una autoridad que ha organizado dos elecciones y los resultados han sido aceptados por ganadores y también por perdedores" agregó.

Miguel Barbosa, candidato de Morena por la gubernatura de Puebla, se colocó como el virtual ganador de las elecciones realizadas el pasado 2 de junio en Puebla, con el 44.67 por ciento de los votos.

Con 7 mil 672, es decir el 100 por ciento de las actas computadas, el candidato aventajó con 11.44 puntos porcentuales al candidato del PAN, PRD–Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas, quien ostenta el 33.23. En tanto, Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI, obtuvo el 18.45 por ciento de los sufragios.

Sin embargo, en las elecciones en Puebla hubo un abstencionismo del 66.59 por ciento.

La entidad vivió una elección extraordinaria para gobernador después de la muerte en un accidente aéreo de Martha Erika Alonso, el 24 de diciembre del año pasado.