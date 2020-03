Baja de calificación anticipa que Pemex perderá el grado de inversión: Madero

La baja de la calificación soberana de México a 'BBB', desde ‘BBB+', por parte de S&P Global Ratings, anticipa que Pemex perderá el grado de inversión, estimó el presidente de la Comisión de Economía del Senado, Gustavo Madero.

El senador panista proyectó, en entrevista con El Financiero, que si la empresa productiva del Estado pierde el grado de inversión volverá exigibles los 105 mil millones de dólares que tiene de deuda.

“Los tenedores de estos bonos que son los fondos de inversión internacionales se van a tener que deshacer de manera precipitada de estos papeles, que van a peder su valor y van a encarecer la deuda de Pemex en un futuro, entonces vamos a entrar en un círculo vicioso de tasas de interés más altas, mayor riesgo y mayor estreches financiera para darle servicio a la deuda”, anticipó.

De acuerdo con Madero Muñoz, la pandemia del coronavirus es un evento que agudizará una situación económica que ya de por sí venía mal, por lo que es necesario que el gobierno primero reconozca esta situación y se comprometa a modificar la toma de decisiones en materia financiera y económica.

El legislador consideró que la baja de la calificación crediticia de México es, además, algo que ya se venía venir, por “los malos manejos” de las políticas económicas que ha tomado este gobierno, como la cancelación de proyectos como el aeropuerto de Texcoco y la planta de Constellation Brands en Baja California.

Aseveró que la baja de calificación es un mensaje claro y oportuno que debe ser entendido por el gobierno federal y empezar a corregir las políticas que van en sentido contrario a la lógica económica.

“De por sí ya veníamos mal. El año pasado no crecimos. No está habiendo inversión y los pocos recursos que hay se destinan a proyectos que no aumentan la generación de valor en Pemex, sino que lo destruye, como en el caso del aeropuerto, como el caso de Constellation Brands, que hay una riña contra la inversión privada y extranjera”, dijo.

Ante esa situación, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe admitir y corregir la forma que está tomando decisiones, porque no está generando confianza, lo cual tiene consecuencias en la generación de inversión y el crecimiento económico.