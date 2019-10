Baja participación en consulta para ampliar mandato de Bonilla de 2 a 5 años

La participación ciudadana en la consulta de este domingo sobre la ampliación del periodo de gubernatura en Baja California fue baja. Algunas casillas no superaron las 20 boletas y lucían desoladas, mientras que en los puntos de mayor circulación hubo más participación.

Desde las 9:00 horas de este domingo se llevó a cabo la consulta ciudadana para conocer la opinión de los ciudadanos sobre si el gobernador electo, Jaime Bonilla, debe estar en el cargo por dos o cinco años en Baja California.

Se colocaron 250 casillas, con mil boletas cada una, distribuidas en los cinco municipios del estado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. Durante la jornada no se reportaron incidentes.

Al corte de las 15:00 horas, 70 por ciento de los votos fueron a favor de un gobierno de 5 años; mientras que el 30 por ciento se inclinaba por uno de 2 años, según datos de Consulta Mitofsky.

En un recorrido por las casillas se detectó que no hay un control en las casillas porque una persona que ya votó en una puede votar en otra. En cada casilla, se toman los datos de la credencial de lector de los ciudadanos y estos emiten su opinión.

A las tres de la tarde, algunas casillas solo habían usado 20 de las mil boletas asignadas.

Los ciudadanos pudieron elegir entre las siguientes opciones:

-Mantener la reforma aprobada para que se mantenga un proyecto de 5 años de gobierno.

- Llevar a cabo una contrarreforma para limitar el periodo de gobierno a dos años.

En las diferentes casillas, la participación se la llevaron los adultos mayores, quienes aseguraron tener confianza en el nuevo gobierno. También hubo personas que se desconocían que se realizaba una consulta.

Al respecto la diputada local, Miriam Elizabeth Cano Núñez, quien preside la 'Comisión Especial para la Consulta Ciudadana' indicó que, hasta las 17:00 horas, los bajacalifornianos con credencial de elector podían participar.

La consulta no es vinculante, lo cual significa que no servirá para determinar si se aumenta o no el periodo de gobierno. Esa decisión será de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que se publique la reforma en el Periódico Oficial del Estado, lo cual hasta el día de hoy no ha sucedido.