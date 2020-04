Azcarm busca evitar abandono y maltrato de animales silvestres por COVID-19

Zoológicos, criaderos y acuarios de nuestra asociación abren sus puertas para recibir a aquellos animales salvajes o exóticos que por la situación actual ya no puedan ser debidamente cuidados y alimentados por sus actuales propietarios, esto a fin de contener el abandono de fauna silvestre que ya se está registrando en nuestro país.

El presidente de la Azcarm, Ernesto Zazueta, compartió que ya ha recibido reportes de felinos y aves abandonados en diferentes partes de la República, que afortunadamente ya fueron rescatados por diferentes zoológicos de la Asociación.

Pero enfatizó que no es necesario llegar a la drástica decisión del abandono poniendo en riesgo la salud y la vida de diversos ejemplares. Y es que comunicó que en caso de que sus dueños o propietarios ya no estén en condiciones para mantener a sus animales pueden recurrir a la Azcarm para que en alguno de nuestros zoológicos, acuarios o criaderos los resguardemos y cuidemos.

“Sabemos que la situación está muy, muy complicada, que hay gente que tristemente ya perdió sus empleos y sus fuentes de ingresos, esto aunado por supuesto a que la salud de todos los mexicanos está en riesgo”, dijo.

“Todos nosotros también estamos padeciendo esta grave situación, que se agudizó con el cierre de nuestros centros en plena temporada vacacional. No obstante, como bien dicen; en donde comen dos comen tres, y nuestra misión es la protección y conservación de la vida silvestre, por lo que si en esta emergencia podemos contribuir a evitar el abandono de animales y a que terminen muriendo de hambre o por no encontrar refugio, así lo haremos, nos haremos cargo de ellos”.

Zazueta Zazueta recalcó que aunque la situación es crítica para los zoológicos y acuarios de todo el país, puesto que la principal fuente de ingresos de la mayoría proviene de las entradas del público, por ningún motivo se está contemplando el sacrificio de ejemplares como lamentablemente ya se está planteando en zoológicos del primer mundo.

Y aunque recordó que aún no existe evidencia científica de que los animales puedan transmitir el COVID-19 a los seres humanos, señaló que el abandono de animales silvestres, así como de animales domésticos, puede provocar serios problemas de salud pública.

En este sentido, el presidente de la Azcarm hace un sensible llamado a no abandonar a ningún animal. Pero enfatizó que si por cuestiones de salud, de espacio o por falta de recursos económicos ya no les es posible sostener y cuidar a un animal silvestre, o si alguien tiene conocimiento del abandono de algún ejemplar, pueden ponerse en contacto con nuestra asociación para que en coordinación con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) los podamos acoger y alojar en alguno de nuestros zoológicos, criaderos o acuarios para brindarles todos los cuidados y garantizar su bienestar.

Cabe destacar que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, y muchas de ellas son aves, reptiles, arácnidos, tortugas, hurones, lagomorfos (conejos) y algunos roedores como cuyos, chinchillas, entre otros. Por lo que una gran cantidad de animales están en severo riesgo de abandono.