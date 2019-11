Ayotzinapa sí fue crimen de Estado, aclara Encinas

La desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sí se trató de un crimen de Estado, dijo este lunes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, contrario a lo expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que es un crimen de Estado. A donde ahora el Estado, a diferencia del pasado, como lo dijo el Presidente el día de ayer (domingo), tiene la obligación y el compromiso de esclarecerlo”, dijo a reporteros al término del homenaje a Valentín Campa en el panteón Civil de Dolores.

Insistió en que “el claro mandato del Presidente es que ahora desde el Estado, no vamos a encubrir el crimen que realizaron las autoridades anteriores”.

Desde Tlapa de Comonfort, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador dijo que casos como la desaparición de los normalistas o el asesinato del activista Arnulfo Cerón Soriano, ya no pueden ser considerados como crímenes de Estado.

“Cuando son crímenes de Estado, entonces es muy difícil saber. Pero en el caso de Arnulfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y muchos otros casos no se puede hablar de crímenes de Estado, porque ahora el representante del Estado mexicano, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, el que les habla no va a permitir ninguna injusticia, no va a permitir ningún acto autoritario”, señaló ante comunidades de Guerrero.