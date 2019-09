Diputados aprueban en comisiones reforma de AMLO para prohibir condonación de impuestos

La propuesta de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca prohibir la condonación del pago de impuestos, avanzó este jueves en la Cámara de Diputados y se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, la Comisión avaló el dictamen que reforma el artículo 28 de la Constitución en materia de condonación de impuestos, y se turnó a la Presidencia de la Cámara de Diputados para que se discuta y se vota en el Pleno de los 500 legisladores.

El documento modifica el primer párrafo de este artículo y plantea que quedan prohibidos los monopolios, prácticas monopólicas, estancos, condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes.

El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

Se señaló que la Comisión, después de estudiar y analizar las iniciativas del Ejecutivo federal y la de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del PRI, concluyó que se dictaminaran en sentido positivo, con las respectivas modificaciones que ha considerado pertinentes y necesarias, para dar certeza y seguridad jurídica al Proyecto de Decreto.

Al hablar a favor del dictamen, la legisladora de Morena, Lidia García Anaya, expresó que la reforma es un acierto ya que se elimina la condonación de impuestos a empresas fuertes económicamente.

“Considero que es algo que los legisladores tenemos que hacer porque no puede ser que los que más tienen paguen menos impuestos. La recaudación es baja porque los grandes empresarios son los que no pagan impuestos. Estoy a favor de que se evite esa condonación que afecta a todos los mexicanos y agrede a los contribuyentes cautivos que pagamos en tiempo y forma y no hay ninguna condonación”, dijo.

Del mismo grupo parlamentaria, el diputado Javier Salinas Narváez consideró que las condonaciones se han realizado indebidamente y de manera discrecional para unos cuantos.

La importancia del dictamen, agregó, radica en que ayudará a cerrar el paso a la discrecionalidad de administraciones pasadas que “condonaban a quienes contribuyeron en campañas e incidieron en decisiones importantes para el poder”.

El también morenista Ernesto Palacios Cordero, consideró que esta reforma es trascendental porque se acabarán los privilegios de unos cuantos.

“No puede haber leyes secundarias fiscales, no puede haber leyes que vayan en contra de la Constitución, por eso estamos aprobando una reforma Constitucional para que todo el marco jurídico se adecue”, sostuvo.

Su compañero de bancada, Alejandro Viedma Velázquez, afirmó que este dictamen significa mucho para avanzar en la defensa del bienestar colectivo.

“Hoy tenemos una oportunidad para contribuir a la eliminación de distorsiones económicas que han permitido que millones se estanquen en la pirámide para favorecer un arreglo que solo beneficia a pocas manos”, sostuvo.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, explicó que se plantea la prohibición de condonaciones para todo el país, no solo a la Federación. “No es un tema del Presidente de la República, también es de los presidentes municipales que cobran y logran condonar impuestos”, comentó.

Reiteró que se está legislando para que no haya condonaciones y abarcar los problemas de emergencias con otra “clase de mecanismo fiscal que sea auténtico, pleno y constitucional”.

Del PRI, María Alemán Muñoz Castillo afirmó que el dictamen en los términos planteados no resuelve el problema y solo crea una simulación en materia fiscal, permitiendo que en las leyes secundarias se puedan establecer casos específicos para que las condonaciones puedan seguir realizándose.

Muñoz Castillo pidió considerar la iniciativa de la diputada Dulce María Sauri Riancho en la que se propone fortalecer la transparencia en materia de condonaciones, dejando claro que las excepciones que se realicen están sujetas a las reglas de transparencia y puedan estar a la vista de los mexicanos.

Agregó que la premisa principal de la iniciativa es manifestar con claridad que el Ejecutivo federal no tiene por sí mismo la facultad de condonar impuestos, total o parcialmente, es el Poder Legislativo quien le activa esta prerrogativa jurídica.