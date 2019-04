Avanza en comisiones de diputados Ley de Austeridad de Morena

Luego de varias horas de receso por falta de quórum y por desacuerdos con los partidos de oposición, el grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados logró esta media noche aprobar su iniciativa de nueva Ley de Austeridad Republicana del Estado, en las comisiones unidas de Hacienda y de Presupuesto.

Con 42 votos a favor de Morena, PT y PES, y 18 abstenciones del PRI, PAN, MC, PRD y PVEM, el dictamen quedó aprobado en lo general, y este martes, en la última sesión del final del segundo periodo ordinario de sesiones, se debatirá en lo particular en el pleno de los 500 legisladores, con diversas “reservas” o propuestas de modificación al documento.

El PRI, a través del diputado Fernando Galindo, explicó que votó en abstención, debido a que en su grupo parlamentario aún se analizará y debatirá al interior, y definirán su voto hasta este martes. El grupo parlamentario de MC aclaró que podrían emitir votos a favor, en contra o en abstención.

La bancada de Morena fracasó en su intento por aprobar, este lunes y por la vía exprés, su iniciativa de ley, ya que no logró convencer ni siquiera a todos sus propios compañeros de partido en las comisiones unidas, y tampoco a los del PRI, PRD ni MC.

Entre duros reclamos a lo largo de este lunes, principalmente del PRI, de que las comisiones pretendieron poner a discusión y votación un proyecto de dictamen que ninguno de los partidos había recibido formalmente, sus presidentes declararon un receso que se prolongó hasta las diez de la noche, debido a que en diversos momentos intentaron reunir el quórum sin éxito, porque no asistieron ni siquiera todos los de Morena ni los de sus aliados del PT y PES.

De entrada, el PRI, PRD y MC adelantaron, por la mañana y por la tarde, que no avalarían el dictamen, que se conocía sólo a través de los medios, y no de manera formal. La presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, admitió que envió el proyecto apenas la noche del sábado a los integrantes de su comisión.

Por la noche, el PAN explicó que “ya con varias observaciones y ajustes en lo general va a favor”, informó el vocero del grupo parlamentario, el diputado Carlos Castaños. Sin embargo, al final su partido votó en abstención. La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, indicó que irían en contra, y al final votaron también en abstención.

Su compañero de partido, Antonio Ortega Martínez, acusó que el dictamen fue producto de un “procedimiento legislativo desaseado, poco serio y hasta irresponsable”, por lo que en su partido irían en contra, aunque también comentó que el documento aún se analizará al interior de su pequeño grupo parlamentario, de sólo 11 integrantes.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, informó que su grupo parlamentario está a favor de la austeridad, racionalidad y transparencia, “pero no con base en ocurrencias, no con el sacrificio de la prestación de los servicios del gobierno, no a cambio de la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos”.

Referente a las afirmaciones del presidente de la República sobre que, si es necesario, las dependencias de Gobierno laborarían de lunes a sábado, el priista señaló que “esta parte de los sábados ya fue excluida del proyecto de dictamen, ganan poco y trabajan más, no parece un acto de congruencia”.

Sobre la austeridad republicana, Juárez Cisneros indicó que “todavía no entendemos todos estos ahorros, si van a ser orientados precisamente para cumplir con esta responsabilidad o se van a orientar para seguir regalando dinero”.

Aún entre fuertes reproches de la oposición contra Morena, por “el desaseado proceso legislativo”, a las diez de la noche -al término de la sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados-, y después de varios encuentros entre los coordinadores parlamentarios, las comisiones se instalaron finalmente en sesión, para conocer, discutir y votar el dictamen, con diversas propuestas de modificaciones.

El documento va acompañado de otras reformas a Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para “regular y atender la ejecución del gasto público con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y honradez”.

La propuesta de ley contiene una serie de medidas de ahorros en materia de salarios de los funcionarios del gobierno, seguros de vida privados, plazas adicionales, vehículos, escoltas, viajes, creación de fideicomisos, uso de aeronaves, hospedaje, alimentos, publicidad del gobierno, entre otros.