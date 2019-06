Comisión del Senado avala a Héctor Sánchez López, aspirante al consejo de CFE

Con el voto en contra de PAN y PRI, la Comisión de Energía del Senado aprobó este miércoles el dictamen de idoneidad de Héctor Sánchez López para que se integre al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a no cumplir con los requisitos que marca la ley.

El senador del PAN, Julen Rementería, afirmó que el candidato postulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador no reúne los requisitos de ley para ocupar dicho cargo, ya que Sánchez López no cuenta con diez años de experiencia en materia energética como lo marca el artículo 19 de la ley de la CFE, lo que puede vulnerar la capacidad de respuesta y toma de decisión al interior del Consejo.

“Hay que hacer una recomendación a la presidencia de la República para que quien le propone a firma estos documentos al presidente de la República, con la importancia que tiene, lo haga con la seriedad del caso. Aquí han hecho que el presidente de la República en un documento que firma mienta respecto al cumplimiento de los requisitos que establece la ley en su artículo 19”, advirtió.

La senadora de Morena, Rocío Adriana Abreu, consideró que es “un exceso” cuestionar la capacidad de Sánchez López y, en el mismo tenor, su compañero de bancada Aníbal Ostoa aseveró que no se puede ser “tan rigoristas” porque el candidato cuenta con otras cualidades que aportarían a la CFE.

“¿Qué nos dice la ley en su artículo 19? Los requisitos. ¿Los cumple? No. La fracción segunda del artículo 19 no la cumple. Puede ser una persona maravillosa, puede ser un gran luchador social. No lo dudo. Qué bueno que sea así. En México hacen falta muchos. Pero la ley es la ley”, esgrimió Rementería.

Dan 'luz verde' a candidato que se postuló por cuarta ocasión

Además, la Comisión de Energía aprobó el dictamen de idoneidad de Edmundo Sánchez Aguilar –quien es su cuarta vez que lo postula el presidente López Obrador– para que forme parte del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

El senador del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, detalló que la propuesta de Sánchez Aguilar “es un desafío y una falta de respeto al Senado de la República” por enviar a un candidato que ya había contendido por el puesto y había sido rechazado por el propio Senado cuando compareció como aspirante a la Comisión Reguladora de Energía.

El presidente de la comisión, Armando Guadiana Tijerina, defendió a Sánchez Aguilar, de quien dijo es uno de los perfiles más preparados que se han enviado al Senado de la República, por lo que cuenta con los requisitos de ley.

Para el cargo de consejero en CFE, el periodo será hasta el 17 de septiembre de 2023; para el Fondo Mexicano del Petróleo, al 31 de diciembre de 2025.

En ambos casos se requiere una votación calificada de las dos terceras partes de los miembros presentes por el Pleno del Senado.

En la reunión, los senadores acordaron declararse en sesión permanente para reanudar la sesión el jueves a las 18:00 horas a fin de avalar el dictamen de idoneidad de dos nombramientos para ocupar el cargo de Consejero Independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos: Ángel Carrizales López y Francisco José Garaicochea y Petrirena.