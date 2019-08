Autoridades del IPN, dispuestas a debatir la autonomía de la institución

El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, aseguró que si la comunidad estudiantil decide poner a debate el tema de la autonomía, este será discutido, pues “no hay temas tabú”.

“La discutiremos, por supuesto, yo he dicho y ahorita la reitero que no hay tema tabú en el politécnico, en el politécnico vamos a discutir todo lo que sea necesario discutir, buscando una transformació para la institución, más pertinente, que responda más a los requerimientos que tenga el politécnico de la sociedad”, dijo.

En entrevista al terminar la inauguración del ciclo escolar 2029-2020 de la institución, el funcionario destacó que el tema de la autonomía no es un tema que esté en la agenda de las autoridades del IPN, pero aseguró que si la comunidad univesitaria lo plantea para el próximo Comité Nacional Politécnico, así deberá acatarse.

“El Politécnico se siente muy orgulloso de pertenecer a la SEP, pero será la comunidad la que defina, en el Congreso Nacional Politécnico, el rumbo que la propia institución llevará…pero no hay agenda prohibida, no hay tema prohibido pero lo tiene que sacar la comunidad, no el director general”, añadió.

Al respecto señaló que la comisión organizadora del Congreso no ha definido la fecha para la realización del mismo; sin embargo, consideró que el primer semestre del 2020 sería el ideal para atender los temas de la comunidad.

A diferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Metropolitana, el IPN depende, en su estructura, gasto y administración, directamente de la Secretaría de Educación Pública, por lo que algunas voces al interior de la comunidad han planteado la necesidad de buscar autonomía en un afán de mantener independencia de la gestión federal.