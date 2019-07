Autoridades de Jalisco denuncian a aguacateros por daños al ecosistema y materiales

El Gobierno de Jalisco denunció este martes ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la devastación de zonas forestales en 14 municipios del sur del estado.

El secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, explicó que en la denuncia contra quien resulte responsable es por la deforestación en el lugar, la cual supuestamente se debió a movilizaciones fuera de norma donde se sembraron árboles de aguacates.

"Mil 573 hectáreas que eran de uso forestal que habían sido indebidamente taladas y habían sido objeto de sembradíos, lugares evidentemente prohibidos", dijo.

La denuncia hace constar que la devastación boscosa provocó daños por más de 120 millones de pesos, debido a aludes de lodo y arrastres de materia física, que afectaron a domicilios, “para que se hagan todas las investigaciones correspondientes, hemos entregado esta denuncia y hemos entregado siete anexos en donde se describen dónde están esos sembradíos, indebidamente llevados a cabo” agregó.

El área afectada comprende los municipios de Amacueca, Atoyac, Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Quitupan, Tonila, Sayula, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tuxpan, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande.

El secretario general de Gobierno expuso también que este es el inicio del procedimiento y que se buscarán sanciones a las empresas responsables, de las cuales que se resistió a dar nombres, y explicó que tan solo el alud que provocó el desbordamiento del río Salsipuedes el 2 de julio en San Gabriel, dejó cinco personas muertas y más de mil fincas afectadas, los montos económicos superan los 120 millones de pesos, de acuerdo a los gastos erogados por el Gobierno del Jalisco para resarcir los daños.

Por su parte, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf, explicó que los daños al ecosistema no se pueden resolver de facto con una reforestación, ya que sería después de un año cuando se pudiera pensar en sembrar árboles en la zona.

"Se tiene que ver la superficie dañada, el impacto, no cuando sucede un incendio desaparece el bosque, hay un proceso de regeneración natural, se tiene que hacer una evaluación del impacto, y ver después de la temporada de lluvias donde hubo regeneración natural; ya a partir de eso se podrá programar un esquema de reforestación de áreas donde haya muerto el arbolado y donde no se dé la regeneración. Hasta el año que entra, no es recomendable en ningún caso establecer reforestaciones inmediatamente.”