Autoridades de Chihuahua ponen en riesgo la buena relación con EU por tema del agua: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes que con el tema del agua, autoridades de Chihuahua ponen en riesgo la relación que existe con Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre si se reunirá con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, en su próxima visita al estado, López Obrador dijo que no es buena la relación, por lo que descartó el encuentro.

"No es buena la relación. Entonces, no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido. Y lo que considero más delicado, se está poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el Gobierno de EU, y no queremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio, y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua", apuntó.

Añadió que dichas autoridades pusieron por delante los intereses partidistas por la cercanía de las elecciones, y que quisieron agarrar el tema del convenio del agua "de bandera para sacar raja electoral, raja política".

Para cumplir con el tratado de agua firmado con Estados Unidos, el Gobierno de México debe entregar 289 millones de metros cúbicos del líquido antes del próximo 24 de octubre, explicó el pasado 25 de septiembre Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El conflicto por el agua en Chihuahua ha escalado poco a poco. Los productores agropecuarios de Chihuahua, que es fronterizo con Estados Unidos, quieren conservar el agua para sus propios cultivos, por lo que se han manifestado. Incluso hubo un enfrentamiento en 'La Boquilla' entre protestantes y la Guardia Nacional.

En septiembre, AMLO dijo que no había comunicación con Corral sobre el tema, mientras que Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que en agosto se presentó un plan para evaluar el escurrimiento y extracción en las presas, el cual fue firmado por Corral, quien después rompió el acuerdo.

Con información de Samuel García.

