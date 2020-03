Ausencia femenina colma cada rincón de la Ciudad de México

El paro nacional Un día Sin Nosotras, convocado para este lunes subrayó la ausencia. En un recorrido realizado en diversos puntos de la Ciudad de México, faltaban mujeres en restaurantes, centros comerciales y en la vía pública.

Hoy, en todo el país, millones de mujeres suspendieron sus actividades diarias, desde estudiantes, amas de casa, profesionistas para protestar en contra de la violencia de género y los feminicidios que se han dado en el país.

En un sondeo se constató que mujeres comerciantes no se sumaron al paro, pues ellas “viven al día”, y de ahí que decidieran trabajar.

Una de ellas es María Martínez, quien no se adhirió a Un día Sin Nosotras porque, dadas sus necesidades, no se puede dar el lujo de descansar como lo hicieron muchas mujeres en la capital mexicana.

"Desde temprano que abrí mi negocio he visto poca afluencia de mujeres que no trabajaron, ahí se ve que nosotras también movemos la economía, pero yo no pude descansar porque tengo necesidad de trabajar", subrayó.

Escuelas inactivas

Para el paro, la Secretaría de Educación Pública decidió suspender las actividades en las escuelas, pues la falta de profesoras complicaría las actividades diarias, así como garantizar la seguridad de los alumnos.

Vía pública

Merced Serapio compartió que ella apoya a las mujeres en marchas y paros laborales, pues por sus movilizaciones y el paro de hoy, le otorgaron el día en su trabajo; su solidaridad es muestra de su agradecimiento.

A su vez, la estudiante Mónica Miranda dijo que apoya el paro a través del respeto y promoción de la igualdad.

"En esta mañana he visto a varios hombres que intentan lastimar a las mujeres que se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad, por ello solicito mayor seguridad y respeto a nuestro género, hay hombres que no entienden que no somos un objeto sexual".

"No fui a trabajar, para estar apoyando aquí y también en mi empresa nos dieron el día, para venir a apoyar, ya estamos hartas de que se nos agreda en la calle, en el camión, no es justo", así lo mencionó, Teresa N.

Incluso, Estefanía Solís -estudiante-, dijo apoyar el paro nacional siempre y cuando sea igualitario, en su opinión la violencia se ha generalizado en contra de ambos géneros: “tanto matan hombres, mujeres, niños y si el paro nacional fuera para ambos sexos, yo sí apoyaría".

Baja 40% afluencia de mujeres en Metro por paro

Durante el paro nacional, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registró una disminución de 40 por ciento de la afluencia de personas usuarias durante la mañana de este lunes.

El servicio del Metro de la Ciudad de México no reflejó afectaciones en la operación y flujo de trenes ni se requirió hacer maniobras adicionales. Asimismo, las usuarias y usuarios no se vieron perjudicados al encontrar cerradas las taquillas, ya que aunado a las 370 taquillas, existen 312 máquinas recargadoras y expendedoras de Tarjetas de Movilidad Integrada en las 195 estaciones de las 12 Líneas del Metro.

El personal de Vigilancia del Servicio de Transporte Colectivo tuvo la indicación de dar acceso libre a quienes no tuvieran un boleto o tarjeta, solamente en el caso de que la estación en la que acceda no esté operando la taquilla y no haya una máquina recargadora, de lo contrario se le invita a adquirir o recargar su Tarjeta de Movilidad Integrada.

Mientras en el área administrativa del sistema Metrobús hubo una reducción de trabajadoras derivado de este movimiento.

En lo que respecta al área operativa, las primeras estimaciones (pueden variar en el transcurso de la jornada) indican que se registró un decremento de más de 20 por ciento en el número de personas usuarias.

Respecto al Sistema de Transportes Eléctricos, el Tren Ligero y la red de trolebuses operaron con normalidad, sin embargo, los primeros cálculos arrojan una reducción de 30 por ciento en el número de personas usuarias.

En La Red de Transporte de Pasajeros se operó con 787 autobuses en ruta, 35 autobuses menos en comparación al lunes pasado, lo cual representa cuatro por ciento de autobuses menos en circulación. Sólo una de cada 10 operadoras se presentó.