Aún percibe corrupción, 81% de los usuarios en las redes

A pesar del compromiso asumido de combatir la corrupción, a ocho meses de iniciado el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el último reporte del Pulso en la Red de la Consultora GLAC indica que el 81 por ciento de los usuarios percibe que prevalecen actos de corrupción en la actual administración.

Lo anterior debido –se agrega– a que Andrés Manuel López Obrador “le mintió al pueblo” y ha sido “timorato” para castigarla. El 19 por ciento restante percibe que no hay corrupción porque “ya no está el PRIAN”, y por lo tanto la ciudadanía ya no está “en la zozobra” por los actos indebidos que “se puedan cometer”.

Expone que durante la presentación de su Informe de Actividades el 1 de julio de 2019, el presidente López Obrador destacó los esfuerzos de su administración para combatir la corrupción.

A ocho meses de iniciar su mandato, este señalamiento impulsó un debate en redes sociales y medios de comunicación digital sobre la corrupción en su gobierno, el cual generó, sólo en los primeros días de julio, un total de 15 mil 850 menciones, indica el estudio.

Se anota que en la discusión sobre el tema, usuarios de redes sociales hicieron referencia a ciertas decisiones del gobierno federal que fueron interpretadas como actos de corrupción.

El despido de varios trabajadores del IMER acumuló 730 referencias, debido a que en foros de Internet se mencionó que “vivían del gobierno” y que si tuvieran que trabajar para comer “se morirían de hambre”.

Se añade también que la cancelación del programa de estancias infantiles fue referenciado en 280 ocasiones, debido a que en redes sociales se destacó la disparidad en las cifras de niños registrados, resaltando que ya no habría dinero para “vividores”.

Las críticas al programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” acumularon 130 menciones, debido que analistas en redes consideraron que sus beneficiarios eran “vividores” del pueblo y estaban logrando que México se cayera “a pedazos”. El Pulso de la Red destaca además que la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) en Texcoco acumuló 120 menciones.

Los internautas también señalaron a integrantes de los distintos partidos políticos como responsables de la corrupción que prevalece en el país, lo cual acumuló dos mil 870 referencias. El instituto político más cuestionado fue el PRI, con mil 620 menciones, correspondientes al 57 por ciento, debido a que usuarios de redes sociales consideran que durante su tiempo en el poder “dañaron al pueblo” con sus “corruptelas y tranzas”.

El PAN fue aludido en 640 ocasiones (22 por ciento) debido a que se considera que sus integrantes son “parásitos” que viven de “licitaciones arregladas”. Morena acumuló 610 referencias (21 por ciento) debido a que se consideró que sus militantes se “indignaban” ante los actos de “corrupción” del PRI y el PAN, pero ahora “solapan” las “corruptelas del gobierno y de su partido”.