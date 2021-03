¿Aumentará la seguridad en Palacio Nacional luego de que hombre 'la burlara'? Esto dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este martes que la seguridad en Palacio Nacional cambiará luego de que un hombre lograra entrar a la conferencia matutina del lunes.

Al ser cuestionado al respecto de si se aumentarán las medidas de seguridad, dijo que "sí, pero nada extraordinario. Y todos tenemos que actuar con responsabilidad y con respeto. También ayer lo dije, que son gajes del oficio", mencionó.

El lunes, un hombre llamado José Luis logró ingresar al palacio para hablar y pedir el apoyo del presidente.

"No lo vio nadie, estuvo un tiempo... no escondido, pero en espera de que comenzara la conferencia, y apareció, pero no tenía intención de dañar, quería llegar aquí y lo logró", dijo López Obrador.

El hombre narró que fue encarcelado durante dos años luego de que le sembraran drogas, contó el lunes la titular de la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, Leticia Ramírez.