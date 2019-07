Aspirantes a la dirigencia del PRI realizan su primer debate

En medio de acusaciones mutuas de corrupción, de deslealtades al partido, y de estar alejados de la militancia, los tres aspirantes a la dirigencia nacional del PRI sostuvieron la noche de este miércoles su primer debate.

Las butacas vacías evidenciaron la ausencia de priistas invitados. Los contendientes removieron el ADN del partido tricolor y exigieron no más corrupción, no más trampas, transparencia en los gastos de campaña, no más acuerdos cupulares ni abusos en contra de la militancia.

En un desordenado encuentro, en el que los moderadores Elisa Alanís y Hugo Concha fueron ignorados por las porras que rompieron el formato, al campechano Alejandro Moreno lo acusaron de ser el "candidato de la cúpula", el de la opacidad en sus riquezas y, con un grito que retumbó el auditorio, le dijeron "corrupto, que se retire".

A la yucateca Ivonne Ortega le recriminaron que es producto y que practica el nepotismo, que es desleal al partido al haber abandonado la campaña presidencial para irse a estudiar a Londres, y que sólo busca dividir y confrontar al partido, por lo que le pidieron volver a Europa.

Lorena Piñón, de Veracruz, se dijo la única candidata proveniente de la militancia de base y criticó la incongruencia de sus adversarios por los excesos en sus gastos de campaña, que superan ya los cuatro millones como tope.