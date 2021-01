¿Asistirá López Obrador a la toma de posesión de Biden? Esto dijo el presidente

Joe Biden, mandatario electo de Estados Unidos, tomará posesión de la Presidencia del país el próximo 20 de enero.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si asistirá a la ceremonia que se celebra en el Capitolio, en Washington, D.C.

"No tengo invitación y he decidido salir poco desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington a la Casa Blanca", contestó.

López Obrador se estaba refiriendo a la visita oficial de dos días que hizo en julio pasado con motivo de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Joe Biden fue reconocido formalmente este jueves por el Congreso como el próximo presidente de EU, poniendo fin a dos meses de intentos fallidos de su predecesor, Donald Trump, que desembocaron en una toma violenta del Capitolio.

El ataque a la sede del Poder Legislativo en EU dejó como saldo cuatro muertos, informó la Policía de Washington, D.C.

Después de los hechos, Trump aseguró que habrá una "transición ordenada" de poder el próximo 20 de enero, aunque siguió desconociendo el resultado de los comicios presidenciales de noviembre pasado.

Con información de Bloomberg

