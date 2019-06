Así fue la jornada electoral en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo

Además de Puebla y Baja California, los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas también tienen comicios para elegir. En las dos primeras entidades se eligirán alcaldes, mientras que en Quintana Roo y Tamaulipas los ciudadanos votan para diputados locales.

A las 8:00 de este domingo inició la apertura de casillas en cinco de los seis estados en donde se llevan a cabo elecciones en el país y cerraron a las 6:00 de la tarde.

Baja California abrió las urnas dos horas después, debido a la diferencia de horario en esa entidad, y en consecuencia el cierre de casillas también ocurrirá dos horas posteriores al resto de los estados.

Aguascalientes

En la entidad debían estar instaladas las mil 630 casillas al inicio de la jornada, pero a las 9:24 de la mañana el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) informó que los capacitadores asistentes electorales (CAE) solo habían reportado la instalación de 809 casillas.

En su página oficial, el órgano señaló que eso no significaba que no habían sido instaladas las mil 630 casillas en los 11 municipios del estado, sino que los CAE no habían enviado el informe correspondiente.

Para las 10:06 de la mañana el Consejo General del IEE informó que los capacitadores electorales ya habían reportado la instalación de mil 325 casillas electorales.

En Aguascalientes se renovarán los 11 ayuntamientos, con un padrón electoral de 968 mil 509 ciudadanos, aunque en lista nominal se encuentran inscritos 966 mil 755 personas.

El estado está gobernado por Martín Orozco Sandoval, militante de Acción Nacional.

Antes de la 1:00 de la tarde el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes informó que en la jornada electoral de este domingo, el 100 por ciento de las casillas se encuentran instaladas y operando con normalidad.

En la cuenta de Twitter @IEEAGS se lee: "En el estado existen 1,630 casillas que se encuentran operando con normalidad y donde se reciben los votos de la ciudadanía".

El instituto pidió a la ciudadanía denunciar ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cualquier conducta irregular.

Durango

Están registrados para votar un millón 298 mil 587 ciudadanos, quienes eligieron representantes para 39 ayuntamientos en 2 mil 505 casillas en toda la entidad.

El consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, Omar Ortega Soria, informó que en la entidad se cuenta con mil 804 casillas instaladas, de un total de 2 mil 500.

El funcionario electoral comentó que se reportó un incidente en el municipio Nombre de Dios, donde votó una persona sin credencial o sin estar en el padrón, y dos más en Pueblo Nuevo y Mapimí sobre propaganda en casilla.

En Durango será una elección incluyente, ya que se contará con plantillas braille en 2 mil 500 casillas, rampas para sillas de ruedas, protocolo para personas trans, funcionarios de casilla capacitados y atención especial para personas mayores, embarazadas y con discapacidad.

"Hay condiciones de seguridad para salir a votar en los 39 municipios. Todos los ciudadanos tienen garantizada su boleta electoral en la casilla que le corresponde".

Indicó que el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) empezará a funcionar a las 20:00 hora.

A la una de la tarde el IEPC reportó casi 100 por ciento de las casillas instaladas y 17 incidencias en Durango. Ortega Soria precisó que se habían colocado 2 mil 476 casillas, de un total de 2 mil 500.

El funcionario indicó que están a la espera de reportes de los municipios de Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro, El Oro y Nombre de Dios.

Alertó de que está circulando un sitio que difunde resultados de encuestas de salidas a nombre del IEPC.

“Es totalmente falso y se está haciendo la denuncia correspondiente. El Instituto Electoral de Durango no hace encuesta de salida y el PREP empieza a funcionar hasta las 20:00 horas”.

Aseguró que es falso que de último momento haya sido cancelado el registro de una candidatura del presente proceso electoral. Pidió a la ciudadanía evitar compartir información falsa.

El panista José Rosas Aispuro Torres encabeza el Gobierno estatal.

No te dejes engañar apareció una página falsa que está emitiendo supuestos resultados de encuestas de salida, ya hemos dado vista a @FEPADE_Mex para que deslinde responsabilidades. Nuestra página oficial es https://t.co/zIqeirx8oQ pic.twitter.com/q9fefFu46V — IEPC Durango (@IEPCDurango) 2 de junio de 2019

Tamaulipas

En el estado se tiene prevista la instalación de 4 mil 664 casillas distribuidas en los 43 municipios del estado, en las cuales votan más de 2.6 millones de ciudadanos para la renovación de las 36 diputaciones del Congreso local, de ellas 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.

En Ciudad Victoria se reportó que las lluvias que se han presentado, sobre todo en la zona conurbada de Tampico, causaron retrasos en la instalación de casillas para la elección que renovará el Congreso local.

A las 11:00 horas, el 80 por ciento de las casillas ya estaban instaladas en Reynosa, en donde no se reportaron incidentes o situaciones de riesgo.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Electoral de Tamaulipas indicó que 178 supervisores electorales y mil 6 capacitadores asistentes electorales prepararon a la ciudadanía para contar los votos de los tamaulipecos.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional, lamentó la muerte del dirigente de Morena, José Antonio Leal Doria, quien falleció la mañana de este domingo en la ciudad de Monterrey a causa de un cáncer que le fue detectado recientemente en fase terminal.

Leal Doria estaba en segundo lugar en la lista plurinominal para el Distrito 14 en el proceso electoral 2018-2019 y fue uno de los fundadores del Partido de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.

Por otra parte, a las 2:00 de la tarde María de los Ángeles Quintero, consejera presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas, aseguró no han recibido reportes de que el sábado se haya repartido propaganda en donde se invitaba a la ciudadanía a votar por Morena.

Sí se han reportado 42 incidentes, entre los que destacan 11 cambios de ubicación de las casillas en la zona sur del estado, por las lluvias que se presentaron, además de la suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia en tres casillas, en Reynosa y Nuevo Laredo.

La funcionaria electoral señaló que también hubo ocho incidentes del mismo número de ciudadanos que votaron sin mostrar su credencial o no aparecer en la lista nominal, además de otros tres donde personas ajenas al proceso obstaculizaron la votación.

Desde el pasado martes, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz se declaró en sesión permanente, hasta que concluya el proceso electoral en Tamaulipas.

Por parte de la Policía Estatal, se dispusieron 3 mil elementos, quienes en coordinación con fuerzas federales, se encargan de la seguridad durante la jornada electoral, así como del traslado y custodia de los paquetes electorales.

Quintana Roo

La entidad considera la instalación de mil 136 casillas, de las cuales 938 son básicas, mil 68 contiguas, 119 extraordinarias y 11 especiales, donde este domingo los ciudadanos con credencial para votar definen a los legisladores que integrarán la XVI Legislatura, de los cuales 15 son de mayoría relativa y 10 de representación proporcional.

Sin embargo, debido a las lluvias por la entrada de una posible tormenta tropical, la instalación de mil 917 casillas se retrasó en los 11 municipios de Quintana Roo.

El OPLE de Quintana Roo entró en receso y se prevé que a las 18:00 horas, al cierre de las casillas, las autoridades electorales emitan un informe sobre la jornada y a las 20:00 horas inicie la operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Carlos Manuel Joaquín González es el gobernador de Quintana Roo por el Partido de la Revolución Democrática.

INCIDENTES

Apertura tardía, falta de funcionarios de casillas, robo de boletas y un abstencionismo de más del 60 por ciento, el registro hasta las 17: 45 horas de las elecciones para renovar el Congreso del Estado.

El Instituto Electoral de Quintana Roo reportó que la mayoría de las casillas que se instalaron en el estado abrieron alrededor de las 8:30 de la mañana, debido a la pertinaz lluvia que cayó desde tempranas horas y también por la falta de escrutadores.

En estas elecciones, los quintanarroenses elegirán a 15 diputadas o diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, para un total de 25 que conformarán la XVI legislatura.

Claudia Rodríguez Sánchez, presidenta del consejo local del INE, confirmó la sustracción de boletas en la casilla 643 del municipio de Benito Juárez, ubicada en la primaria 'Kabah', en la supermanzana 48, calle Ocosingo manzana 13 lote 2.

Explicó que se llevaron, con el uso de la fuerza, los blocks de boletas electorales correspondientes al distrito 8 local y 4 federal. De las 725 boletas que había en esta casilla, solo se quedaron con 100 y ya se habían utilizado 92.

De igual forma, se dio a conocer que en poco más de 800 casillas en el estado faltaron funcionarios y se tuvieron que completar con la primera persona que fue a votar.

El clima 'electoral'

La mañana de este domingo la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que un área de baja presión en superficie frente a las costas del estado de Veracruz, en el Golfo de México, se movía lentamente al oeste-noroeste, lo que genera fuertes lluvias en la entidad, que se extienden a la península y al estado norteño de Tamaulipas, y podría devenir en un sistema tropical en los próximos días.

Con información de Notimex y Perla Reséndez .