Así se celebrará el 'Grito' en todo México en medio de la pandemia

La pandemia de COVID-19 ha puesto un freno en las economías y la vida social en general. Los confinamientos, alrededor del mundo, llegaron para intentar reducir el número de contagios; sin embargo, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 sigue propagándose.

A más de seis meses del primer caso de COVID-19 en México, las medidas sanitarias y restricciones sociales continúan vigentes, por lo que las aglomeraciones de personas siguen prohibidas.

Es justo por esto último que todos los estados de la República han decidido cancelar los eventos masivos para celebrar la Independencia de México la noche del martes 15 de septiembre.

A pesar de la cancelación de las celebraciones públicas con asistentes, cada entidad dará el 'Grito' a su manera; en la mayoría de los casos, será un evento a puerta cerrada que se transmitirá vía redes sociales y televisión.

Aquí te dejamos cómo festejará cada entidad.

Ciudad de México

En el Zócalo, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizará la ceremonia del 'Grito' sin público y con el encendido de una antorcha, como símbolo de la 'llama de la esperanza'.

Al día siguiente, se realizará una conmemoración y entrega de reconocimientos a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas en la pandemia de COVID-19

Asimismo, se llevará a cabo el desfile militar, manteniendo la 'sana distancia' entre los participantes de las fuerzas armadas, la Marina y la Defensa.

Para saber más del tema, da clic aquí.

Estado de México

Hará una ceremonia conmemorativa desde el Palacio de Gobierno de la entidad, la cual comenzará a las 22:40 horas y podrá ser seguida en vivo por el canal de Mexiquense TV. El gobernador Alfredo del Mazo instó a la población a celebrar desde casa sin hacer reuniones o convivios de gran tamaño.

En el #Edoméx sí habrá grito el #15deSeptiembre



En estos tiempos podremos gozarlo a través de la magia de la televisión y radio.



Los mexiquenses no iremos a la plaza, pero gritaremos desde casa.



Vívelo y #VivaMéxico a través de @MexiquenseTV @AMXNoticias y @MexiquenseR pic.twitter.com/N9lUG88elh — Rodrigo Jiménez S. (@rodrigosolomon) September 13, 2020

Morelos

El Gobierno del estado también decidió cancelar las celebraciones con público. En lugar de esto, decidió realizar 'tardes mexicanas' que se transmitirán en las redes sociales del Centro Cultural Teopanzolco. El primer festejo se realizó la noche del 14 de septiembre, y este 15 de septiembre a las 19:00 horas se presentarán Mariachi de Cuernavaca Tigrillos, Grupo folklórico Tierra Mestiza y Analí Sánchez.

Realizará @CCTeopanzolco dos tardes muy mexicanas, por el mes patrio



•Las voces de Rafael Negrete, Irma Infante, y Mauro Calderón; la alegría de la charrería, el mariachi y el folclor de lo nuestro, este 14 y 15 de septiembrehttps://t.co/Vb9tbnBtSz pic.twitter.com/1ou2vPxjSI — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) September 12, 2020

Tlaxcala

Esta entidad también dará el 'Grito' sin aglomeraciones. Pero, para celebrar, trasmitirá un concierto por medios digitales y televisión. El cantante Carlos Rivera se encargará de dar una presentación acústica a las 21:00 horas para la celebración de Independencia.

???????? ¡Listos para celebrar el Grito de Independencia con @_CarlosRivera ???? desde la comodidad de tu casa!



???? Martes 15 de sep

⌚ 21:00 hrs

Un concierto exclusivo de #Tlaxcala para el mundo ????.



???? Síguelo por Facebook: Gobierno del Estado de Tlaxcala / Tlaxcala Televisión pic.twitter.com/qKG6DhBkMR — Gobierno de Tlaxcala (@GobTlaxcala) September 12, 2020

Puebla

El gobernador Miguel Barbosa dará el 'Grito' sin público para evitar contagios. El evento se transmitirá por medios digitales y televisión local a partir de las 22:00 horas. También habrá un espectáculo de luces y fuegos pirotécnicos.

Por amor a nuestra patria gritemos: ¡VIVA MÉXICO!????????

Desde casa mira el #GritoDeIndependencia que dará el gobernador @MBarbosaMX.

Transmisión:

????Canal 26

????https://t.co/pTU5pxFAYZ.

????22:00 h

Disfruta del espectáculo de luz y sonido????

¡Con responsabilidad #EnPueblaHacemosPatria! pic.twitter.com/vL64oMLixz — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) September 13, 2020

Guerrero

Desde finales de agosto, la directora de Comunicación Social del Gobierno del estado, Erika Lührs Cortés, informó que la ceremonia del Grito de Independencia para este año sería de manera virtual y sin fiestas patrias.

Michoacán

El pasado 24 de agosto, el Comité Estatal de Crisis del COVID-19 determinó la prohibición de los festejos patrios durante el mes de septiembre en Michoacán. Por esta razón, la ceremonia conmemorativa del 'Grito' se realizará sin público.

Oaxaca

El gobernador Alejandro Murat anunció el 30 de agosto que el festejo del 'Grito' de Independencia se realizaría a puerta cerrada para evitar contagios y que el desfile militar quedaba cancelado, esto a pesar de que la entidad transitó del naranja al nivel amarillo del semáforo de riesgo epidémico por el COVID-19.

Para construir el Oaxaca saludable que todos queremos, debemos cuidarnos; por eso, decidí cancelar el Desfile Cívico Militar y realizar el Grito de Independencia a puerta cerrada; Oaxaca hoy transita a Semáforo Amarillo y debemos privilegiar la vida sobre cualquier otro interés. pic.twitter.com/O32zq4P62X — Alejandro Murat (@alejandromurat) August 31, 2020

Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón llamó a no hacer aglomeraciones, y agregó que todos los actos solemnes se transmitirán para que los ciudadanos puedan seguirlos desde casa.

E el marco de las festividades patrióticas, todos los actos solemnes serán transmitidos de manera respetuosa, evitemos las aglomeraciones. https://t.co/hJmlhzXaXa — Gobierno de Chiapas (@ChiapasGobierno) September 10, 2020

Tabasco

El Gobierno del estado llevará a cabo actividades tanto el 15, como el 16 de septiembre: el primer día se realizará la ceremonia del 'Grito' y el segundo se hará el desfile militar. Ambos actos serán sin público y se transmitirán por medios.

????????¡Celebremos el orgullo de ser mexicanos! ¡Somos Patria!



Disfruta de las actividades cívicas y culturales que se realizarán durante septiembre para conmemorar nuestra independencia. Consulta la cartelera ????#SomosPatria #QuedateEnCasa pic.twitter.com/Ynl2P4AMvs — GOBIERNO DE TABASCO (@Gobierno_Tab) September 12, 2020

Veracruz

Los actos conmemorativos que llevará a cabo esta entidad por la Independencia de México serán a puerta cerrada. Se transmitirán el 15 de septiembre a partir de las 22:00 horas.

Celebra estas #FiestasPatrias2020 desde casa, sigue la transmisión #EnVivo de la Conmemoración del 210 aniversario de la Independencia de México????????a través de nuestras redes sociales y @RTVVeracruz.



????️Martes, 15 de septiembre

⌚️22:00 horas.



Más unidos que nunca. ¡Viva #México! pic.twitter.com/RZBzz8saMa — Gobierno de Veracruz (@GobiernoVer) September 9, 2020

Campeche

La ceremonia del 'Grito' se llevaría a cabo a puerta cerrada y se transmitiría por televisión, de acuerdo con el secretario de Gobierno de la entidad, Pedro Armentía.

Yucatán

El Gobierno del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por conducto de la X Región Militar, informaron a través de un comunicado que la ceremonia a realizarse el próximo 15 de septiembre se llevará a cabo sin público y podrá ser vista por la señal de Tele Yucatán y redes sociales. El desfile también se hará sin asistentes ni invitados especiales.

Quintana Roo

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social informó que la ceremonia del 'Grito' también se realizará sin público y que podrá seguirse a través de sus estaciones de radio, televisión y redes social. El acto del presidente López Obrador también será transmitido.

No te pierdas el 15 de Septiembre a las 10:00 pm el programa especial del Grito de Independencia



Sigue el Grito de Independencia del Presidente de México y del Gobernador @CarlosJoaquin, en vivo DESDE CASA.



Sintoniza nuestras 5 estaciones de Radio, Televisión y Redes del #SQCS pic.twitter.com/RmDaOg8Dr4 — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) September 12, 2020

Jalisco

En esta entidad, el acto del 'Grito' de Independencia se llevará a cabo de manera privada y solo podrá asistir personal médico que atiende COVID-19. El desfile militar del 16 de septiembre está cancelado. El evento a puerta cerrada se transmitirá por Jalisco TV y redes sociales.

???????? Este año la celebración por el Grito de Independencia sucederá a distancia, conoce aquí todo lo que debes saber sobre las actividades que podrás seguir a través de Jalisco TV y nuestras redes oficiales. #VivaJalisco, #VivaMéxico.



???? https://t.co/dVralXPhAF pic.twitter.com/fHI5WFkbi9 — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) September 14, 2020

Colima

El pasado 31 de agosto, el gobernador Ignacio Peralta dio a conocer que este año se cancelan los festejos patrios, que incluyen el 'Grito' de Independencia y el desfile cívico militar. El mandatario estatal solamente dirigirá un mensaje desde el Palacio de Gobierno, el cual se difundirá por redes sociales.

Nayarit

El gobernador Antonio Echevarría anunció el domingo la suspensión de la celebración con personas del 'Grito' y del desfile militar. La ceremonia para conmemorar la Independencia se podrá seguir desde redes sociales del Gobierno local, y por televisión y radio.

Guanajuato

El estado de igual forma canceló el evento masivo del 15 de septiembre y el desfile militar del día 16. En su lugar, realizará una ceremonia por el 'Grito' de Independencia que se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la entidad y por la televisión local.

Por tu salud y por la de todos, este 15 de septiembre ¡celebremos con responsabilidad desde casa! ????????????‍????‍????‍????



Sigue la transmisión del Grito de Independencia, a través de nuestras redes sociales y por @tv4guanajuato. #AquíNacióMéxico #UnidosSomosGrandeza. pic.twitter.com/aDrcUhZzrQ — #GTOQuédateEnCasa (@gobiernogto) September 13, 2020

Zacatecas

El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión transmitirá desde las 22:00 horas un evento para conmemorar la Independencia. Será sin personas para no exponer la salud de la gente; solo asistirá la Banda del Estado de Zacatecas, la cual dará un concierto previo a la ceremonia del 'Grito'.

????#ConSizart ¡Disfruta de las fiestas patrias desde casa! ????



????️ Martes 15 de Septiembre | 10:00 PM



Ceremonia del grito de independencia ????????

#CelebraDesdeCasa pic.twitter.com/mTNKaTZZRA — Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (@SI_Sizart) September 10, 2020

San Luis Potosí

En este caso, la ceremonia del 'Grito' de Independencia se llevará a cabo en el Palacio de Gobierno del estado, pero la plaza permanecerá cerrada y sin acceso a las personas. Únicamente asistirán policías y miembros del Ejército.

Aguascalientes

El estado realizará un evento virtual para celebrar el 'Grito' de Independencia, pero de igual forma que todas las entidades será a puerta cerrada. Se podrá seguir en las redes sociales del Gobierno de Aguascalientes. El desfile militar también queda cancelado.

Querétaro

La entidad llevará a cabo la tradicional ceremonia del 'Grito' de Independencia, de manera virtual. Se transmitirá por medios digitales y no habrá acceso a la plaza donde normalmente se realizan los festejos.

Hidalgo

El Gobierno de Hidalgo también celebrará el 'Grito' de manera virtual, aunque agregará algunas cosas. El evento, que se transmitirá por la radio y televisión pública de Hidalgo, comenzará desde las 17:45 horas con las mejores presentaciones musicales de años pasados; más tarde, habrá un espectáculo de luces con 80 drones. Ojo: la Plaza Juárez permanecerá cerrada.

Celebremos el 210 Aniversario del Inicio de la Independencia de México ¡Este 15 de septiembre sigamos la lucha desde casa! Disfruta del espectáculo de drones desde tu azotea o sigue la transmisión especial en @RadioTvHidalgo. #ElGritoEnTuCasa pic.twitter.com/p9guUlB7K5 — Omar Fayad (@omarfayad) September 14, 2020

Tamaulipas

El estado llevará a cabo la ceremonia del 'Grito' de Independencia de manera virtual. La transmisión comenzará a partir de las 22:00 horas y podrás seguirla en el Facebook del Gobierno de Tamaulipas.

¡Este 15 de septiembre celebremos seguros desde casa!



Sigue la transmisión en vivo por la página de @gobtam y demos juntos el grito para conmemorar el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México



Te esperamos a partir de las 10:00 pmhttps://t.co/eW7ObblKIz. pic.twitter.com/VzO2Qb6xFM — Gobierno Tamaulipas (@gobtam) September 14, 2020

Nuevo León

La ceremonia por el 'Grito' de Independencia será virtual también en este estado. Tanto gobernador, como alcaldes, decidieron llevarlo a cabo de esta manera. El evento se podrá seguir por televisión y por redes sociales.

Coahuila

Como todas las entidades, esta también llevará a cabo una ceremonia de manera virtual y sin personas. El evento digital del 'Grito' comenzará a las 21:45 horas y lo podrás seguir en la página de Facebook del Gobierno del Estado de Coahuila, y por medios locales.

Durango

El pasado 11 de septiembre, el gobernador José Rosas Aispuro dijo a periodistas que, al igual que hará el presidente López Obrador, su estado llevará a cabo la ceremonia tradicional del 'Grito', pero sin personas en la Plaza IV Centenario para salvaguardar la salud de la gente.

Sinaloa

Este es el único estado de la República que abiertamente dijo que llevará a cabo celebraciones por el 'Grito' de Independencia con asistencia de ciudadanía. La entidad detalló que se permitirá la entrada a la explanada del Palacio de Gobierno a no más de 500 personas, quienes estarán sentadas y a una distancia mínima de un metro y medio. También se transmitirá el evento en las redes sociales de Sinaloa y del gobernador Quirino Ordaz a partir de las 22:30 horas.

Chihuahua

La entidad hará una celebración virtual por el 'Grito' de Independencia. El evento, que será sin público, contará con la presentación de artistas chihuahuenses y se transmitirá desde las 18:00 horas por redes sociales y televisión local.

???????? Para cuidarnos todos, este año el festejo patrio será diferente, transmitiremos presentaciones de talento Chihuahuenses, así como la ceremonia del Grito de la Independencia ????????



????15 de septiembre

⌚️18:00 horas

???? redes sociales oficiales

???? Canal 28 pic.twitter.com/0C7b2rFRD1 — Secretaría General Chihuahua (@segegobchih) September 14, 2020

Sonora

Las actividades de celebración por la Independencia en este estado fueron clausuradas, al igual que el desfile militar. Según Televisa, que cita a Germán Robles Molina, coordinador de Relaciones Públicas y Eventos del Gobierno del Estado, el 'Grito' de la gobernadora Claudia Pavlovich será previamente grabado, con el fin de que nadie asista a la plaza donde normalmente se realiza el festejo. Lo transmitirán por televisión y redes al terminar el 'Grito' en vivo de López Obrador.

Baja California Sur

El estado contará con una transmisión en vivo desde las 20:00 horas a través de redes sociales del Gobierno; contará con presentaciones artísticas de diversos grupos, bandas y solistas. Tanto esto como el 'Grito' se llevarán a cabo sin público.

#Entérate❗

Este 15 de septiembre disfruta el programa artístico, a través de Canal 8, Radio de Sudcalifornia, y redes sociales del IERTBCS y Gobierno de #BCS. Sigue la transmisión a partir de las 8 p.m. ¡Viva México! #MejorFuturo ???????? pic.twitter.com/eWs0Xb2uSj — Gobierno de BCS (@GobBCS) September 14, 2020

Baja California

El gobernador Jaime Bonilla dijo el domingo que el evento del 'Grito' se llevará a cabo en Mexicali tomando las medidas de sanitarias necesarias. Añadió que asistirán miembros de gabinete estatal y prensa, separados por la sana distancia. Al ser cuestionado sobre si habrá público, Bonilla dijo que no pueden invitar a las personas porque no es una verbena popular, sino un evento protocolario por un acontecimiento histórico; sin embargo, no indicó que se le prohibirá la entrada a la gente, solo que acordonarán el lugar. La conmemoración de la Independencia se transmitirá por redes sociales.