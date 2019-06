Así iniciará el despliegue de la Guardia Nacional en la CDMX

La Ciudad de México recibirá el domingo a un total de mil 350 elementos de la Guardia Nacional, quienes se encontrarán en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Tláhuac, informó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En entrevista con reporteros, el funcionario federal puntualizó que en cada una de esas alcaldías se desplegara a 450 elementos, quienes tienen la consigna se hacer presencia en las colonias de mayor incidencia criminal.

Aseguró que la presencia de las fuerzas federales se dará en dichas alcaldías, colindantes con el Estado de México, pues se trata de las más pobladas y las que registran la mayor incidencia criminal.

“En una primera etapa la Guardia Nacional, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, solamente atenderá tres alcaldías en su parte periférica colindante con el Estado de México, que son las alcaldías más densamente pobladas y con mayores índices delictivos”, agregó.

El funcionario recordó que a partir del domingo próximo ya estarán abanderando a los 72 mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados, principalmente en las 150 regiones del país más peligrosas.

“No han pasado todavía siete meses de este gobierno y ya este domingo se toma protesta, se lleva a cabo el abanderamiento de los 72 mil elementos de la Guardia Nacional que serán desplegados en el país”, dijo.

Durazo explicó que actualmente la Policía Federal tiene 36 mil elementos, 15 mil de ellos administrativos, por lo que solo quedan 21 mil para tareas de seguridad y con la Guardia Nacional habrá en un primer evento un despliegue de 72 mil elementos.

Añadió que desde la gestión de Lázaro Cárdenas no ha habido gobierno con mayor preocupación y compromiso por los más necesitados como el actual.

En entrevista, el funcionario reconoció que a siete meses de la actual administración no se ha resuelto el problema de inseguridad, pero aseguró que se trabaja en ello.

“El hecho de que no hayamos resuelto todavía el desastre que recibimos, no significa de ninguna manera que no estemos avanzando en ello... Los problemas que tiene el país no se generaron de un día para otro, ni se van a resolver de un día para otro”, agregó.

Más temprano este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el cuerpo de seguridad operará en toda la Ciudad de México.

"En efecto, al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece sí va a haber Guardia Nacional en todo el territorio de la ciudad", explicó en la conferencia matutina.

El 17 de junio, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que la guardia apoyará en operativos especiales y en el patrullaje en la ciudad, con el objetivo de disminuir los niveles de inseguridad en la capital.

En tanto, la Policía de la Ciudad de México va a tener una coordinación especial con dicho organismo en distintas tareas, añadió en el momento.

La Guardia Nacional iniciará operaciones formalmente en todo el país a partir del 1 de julio.