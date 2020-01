Así fue el modus operandi del robo de 'Emilio', el bulldog inglés

El caso del perro 'Emilio', un bulldog inglés que en los últimos días causó furor en las redes sociales porque fue robado mientras estaba acostado cerca de una estética en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, y que incluso ya habían rebautizado como Tadeo, fue operado por los responsables prácticamente como un secuestro.

Y es que no solo se llevaron al perro de la estética, sino que contactaron con sus dueños a quienes exigieron un rescate de cinco mil pesos.

Incluso, en forma amenazante, advirtieron en una de las llamadas telefónicas: “Si no quieres, no. Para mí es tan fácil que yo lo desaparezca y así nadie sabe nada ni de 'Emilio' ni de mí”, contó Carlos, dueño de la mascota en entrevista con El Financiero.

Las autoridades capitalinas investigan si los dos detenidos por este caso (Luis Carlos N., de 26 años y Yamile N., de 16) son parte de una red criminal dedicada al “secuestro” de perros en las colonias Roma y Condesa.

Carlos aseguró que en las llamadas de negociación que recibió identificó las voces de al menos tres hombres, quienes lo citaron primero en la estación Isabel la Católica del Metro, posteriormente en la plaza comercial Pabellón Cuauhtémoc, y finalmente en la calle de Pasteur, en las inmediaciones del Hospital General de México, en la colonia Doctores, donde finalmente fue el rescate.

"Te voy a ser bien sincero, yo no me intimidé ante estas llamadas y la verdad cuando empiezan a pedir dinero y yo le dije 'No, ¿cómo te voy a dar?", agregó.

Explicó que, una vez que contactó a las autoridades para la búsqueda de su mascota, comenzó a recibir apoyo en materia de negociación, esto para saber qué decir y cómo comportarse ante las llamadas que recibió y en las que le exigían la entrega de dinero a cambio de 'Emilio'.

“Eran llamadas normales, eran voces de masculinos, y digo voces porque no era una sola voz, parecía que había como otra tercera persona”, agregó Carlos.

Añadió que cuando detuvieron a las personas no tuvo contacto directo con los responsables de llevarse a 'Emilio' porque ya había todo un operativo dispuesto por parte de la policía de investigación, y fueron los propios agentes quienes hicieron el trabajo.

“Yo a lo que me dediqué fue a recuperar a 'Emilio'. Los policías tienen que hacer su trabajo y yo a lo que me dediqué prácticamente fue a recogerlo y resguardarlo”, agregó.

Contó que, una vez que recuperó a su perro, se enteró de que las personas que lo tenían ya le habían cambiado el nombre, quizá pensando en que si no había el pago de un rescate podrían venderlo por otro lado.

Dijo que quienes se robaron a 'Emilio' lo contactaron una vez que el caso ya se había hecho viral en las redes sociales.

“Parece que en principio para nada era su intención devolverlo, ya que 'Emilio' llevaba una placa y ya iba para 15 días desaparecido, entonces ya tenía hasta otro nombre, le habían puesto Tadeo”, agregó.

Finalmente, explicó que luego del rescate, ocurrido la madrugada de este jueves, el perro fue llevado a una valoración médica, mientras él tuvo que comparecer ante el Ministerio Público y será hasta las próximas horas cuando ya le devuelvan finalmente a su mascota.

Carlos aprovechó para agradecer a todos aquellos que colaboraron con un mensaje, un tuit o like a través de redes sociales, pues fue esto lo que generó toda una movilización y finalmente permitió el rescate de 'Emilio'.