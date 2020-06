AMLO explica cómo la 4T beneficia a los ricos de México

La transformación del país beneficia también a los ricos aunque da prioridad a los pobres, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el segundo adelanto de la tercera parte del documental 'Esto soy'.

"Estoy escribiendo un texto en donde explico cómo se beneficia con la transformación nuestra, la parte o el sector de más ingresos del país", indicó en el documental realizado por Epigmenio Ibarra.

Aunque dijo que su meta es entregar apoyos al 70 por ciento de las familias mexicanas en México que se encuentran en pobreza, también los ricos se benefician de los cambios que realiza su Gobierno.

"Nosotros hemos decidido proteger al 70 por ciento de las familias en México, no olvides que hay una estructura piramidal en la sociedad mexicana, es así, entonces es una base muy amplia de gente pobre, una clase media no tan extensa y una cúpula muy minoritaria".

"Ahora, ¿qué hacemos con los ricos, con el 30 por ciento (de la población), que no son ricos, son clase media alta y alta? Bueno, los estoy convenciendo y sobre eso estoy haciendo un ensayo de cómo se benefician también ellos porque el gobierno tiene la obligación de atender a todos, no nada más dándole atención preferente a los pobres, pero eso es por el bien de todos", argumentó.

Agregó que debido a la pandemia de COVID-19 los apoyos económicos se han extendido a pequeños empresarios.

"Ahora con la pandemia decidimos ampliar el apoyo hacia arriba, son pequeños empresarios que están recibiendo créditos, que tienen a trabajadores inscritos en el seguro social, están también quienes no tienen trabajadores inscritos pero tienen negocios pequeños, están recibiendo crédito, apoyos", detalló.

Indicó que los ricos también se benefician de la paz, combate a la corrupción, el Tratado comercial entre México y Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y de las obras como el Tren Mayay el Aeropuerto de Santa Lucía.

"¿Qué le estoy ofreciendo al 30 por ciento de lo alto de la pirámide? Uno, paz y tranquilidad, no hay cosa más horrorosa que la violencia y no hay cosa de más valor que la paz. Entonces convencerlos de que tenemos más posibilidades de vivir en paz, es tremendo cuando secuestran a una persona, no secuestran a los de abajo sino a los de arriba porque son los que más tienen recursos económicos. Entonces si hay justicia va a haber tranquilidad, eso ofrece la transformación", detalló.

Abundó que también les ofrece fortalecer el mercado interno en términos económicos para que haya más consumo.

"Es algo importantísimo, decían los magonistas 'si el pueblo tiene como única posibilidad consumir lo básico y a veces en pequeñas cantidades, no se beneficia el comercio ni se beneficia la industria', eso decían en el plan liberal de 1906. Cuando los pobres tengan capacidad de compra va a haber prosperidad y esa es otra forma de ayudar a los de arriba, los proyectos Tren Maya, Istmo, aeropuerto, todas esas obrase se están haciendo mediante contratos con empresas que son de los de más ingresos del país", detalló.

"Por ejemplo, una empresa de Slim acaba de ganar la licitación para un tramo del Tren Maya, esa es otra manera que se apoya a las empresas que pertenecen a ese sector, les ayudo en que no haya corrupción, piso parejo, todos puedan hacer negocios lícitos y eso lo aporta la transformación", explicó en el documental.

Señaló que también apoya a los empresarios no aumentando impuestos, que no haya gravámenes nuevos y no se aumenten el diésel, el gas, la luz.

Además de que el T-MEC y las tensiones entre China y Estados Unidos favorecen a la iniciativa privada.

"Hay una circunstancia especial que favorece a México, hay una ruptura entre China y Estados Unidos, es evidente que hay una confrontación sobre todo en lo económico, lo comercial y en estos momentos que tenemos una depresión, recesión económica, el tratado permite fortalecer la economía de los dos países y significa más inversión extranjera a México y esto es más impulso a la iniciativa privada mexicana, más empleos para técnicos profesionales, desde luego empleos en estas empresas dedicadas a la exportación, la maquila, significa darle trabajo a tres millones de obreros, la industria automotriz de México genera un millón de empleos y es tanta la integración de cadenas que hasta la industria bélica de Estados Unidos depende de partes que se fabrican en México", describió.

Consideró que por ello, la transformación se necesita, es benéfica y busca convencer a los ricos a que participen en ella porque "es el bien de todos".

Ya empezó el descenso de la pandemia: AMLO

López Orador se refirió a temas como la estrategia para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y los ataques que ha padecido de sus adversarios, el papel del Ejército Mexicano y el esclarecimiento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

El mandatario federal afirmó que el descenso de la pandemia de COVID-19 ya comenzó en Cancún, Villahermosa, Culiacán, Tijuana y en el Valle México, lo que les permite moverse de un lugar a otro para trasladar equipamiento médico a donde se requiera. Sugirió una medalla de oro para la ciudadanía, una medalla de plata para personal sanitario y bronce para los funcionarios públicos encargados de coordinar la estrategia.

“Ya está empezando el descenso”, dijo, aunque reconoció que en otros estados se está incrementando; “se logró por la participación consciente de la gente, sin autoritarismo”, refirió en el programa de una hora con 10 minutos difundido en sus redes sociales.

Insistió en que “hemos podido domar la pandemia” por la participación responsable de la gente; si no se nos hubiese generado un problema mayor, se nos hubiesen saturado; “sí nos hubiese pegado como en Europa o Nueva York, ahí los desbordó. Algo muy lamentable, nosotros tuvimos suerte de que nos llegó más tarde y nos preparamos”, refirió.

De ahí, aprovechó para criticar a los medios de comunicación que “estaban ya esperando las escenas de horror”.

El Ejército no actúa sin consultarme: AMLO

En el recorrido que realizó en Palacio Nacional, López Obrador también se refirió al papel del Ejército Mexicano, tras la publicación del decreto que les permite realizar tareas de seguridad pública.

Aclaró que no se trata de una oligarquía, pues el personal castrense, es respetuoso y le consulta de todo, “nada sin consultarle al Presidente y con mucha lealtad”.

“Hay quienes se preocupan piensan que estamos dando un paso hacia el militarismo, no es así, es un gobierno civilista, y el mismo ejército así lo entiende y respeta al mando civil”, añadió.

En este tono, reiteró que habrá castigo a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, toda vez que “es una deuda que tengo, una herida abierta”.

Con información de Amílcar Salazar.