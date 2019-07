Así bloquean campesinos carreteras en México

Este miércoles, alrededor de 50 mil campesinos protestan en todo el país por lo que, aseguran, es una negativa de una respuesta favorable sobre el ejercicio de los recursos fiscales contemplados en el presupuesto de este año para el campo.

De acuerdo con la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, se prevé que 25 estados del país se vean afectados por estas acciones.

El dirigente del organismo, Eduardo Orihuela Estefan, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió darle prioridad al desarrollo y capitalización de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la primera mita de su Gobierno.

En consecuencia, los programas para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, el desarrollo del campo mexicano, la lucha contra la pobreza y el combate a la desnutrición quedaron "para después", acusó.

Sobre los bloqueos, López Obrador recomendó a los campesinos que se "ahorraran el tiempo" en estas actividades. pues el Gobierno continuará su estrategia de entregar de manera directa los apoyos a los campesinos.

A continuación, algunos de las entidades afectadas por las manifestaciones de los campesinos:

Chihuahua

Productores del campo de varios municipios del estado bloquearon por un lapso de cincuenta minutos la carretera Panamericana, en el tramo Chihuahua- Ciudad Juárez, en reclamo a las políticas emprendidas por el Gobierno federal por reorientar, aseguran, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Los manifestantes anunciaron que mantendrán cierres intermitentes a la altura del kilómetro 32 en la vía, para evitar afectaciones a quienes viajan por esta ruta, la más importante conexión que tiene la entidad a la frontera con Estados Unidos.

Emiliano García, líder de la organización Unión Campesina Democrática, dio a conocer que en el lugar se encuentran productores de todo el estado, de todos los sectores y de todos niveles, que demandan que la política emprendida por el Gobierno federal sea a favor de la productividad.

“Estamos de acuerdo que se apoye a los productores y campesinos más pobres del país, pero se hace en un sistema asistencial para que sobrevivan en el campo y tenemos sobreviviendo en el campo muchos años”, aseguró.

Dijo que no es posible que el presidente haga menos este tipo de acciones, de gente que sale a luchar por una causa común, sin siglas de partidos, que le pide que cambie la política presupuestaria, particularmente hacia los estados del norte del país.

Estado de México

La molestia entre campesinos por el retraso en la distribución de recursos para el campo mexiquense derivó este miércoles en el cierre de vías, tanto de cuota como federales en varios puntos del Estado de México, afectando la circulación.

"Si el campo no produce, el país no come", reprocharon agricultores de diversos municipios que piden al Gobierno federal liberar los apoyos, por lo que iniciaron un bloqueo.

La caseta de El Dorado, de la autopista Toluca-Atlacomulco, que conecta la capital mexiquense con la zona norte de la entidad, fue tomada por productores. La misma medida se replicó también en Xonacatlán.

Tamaulipas

En protestas por los recortes federales a los programas del campo, campesinos de Tamaulipas mantienen bloqueos en al menos cuatro puntos de las carreteras.

Utilizando tractores y camiones, los campesinos se apostaron en el Puente Internacional Progreso en el municipio de Río Bravo, en el llamado puente Roto de Altamira.

Otras vías afectadas son la carretera vía corta Victoria-Tampico, a la altura del municipio de González; Congregación El Abra en El Mante; en la carretera federal Victoria-San Luis Potosí, a la altura del municipio de Tula.

Se prevé que en las próximas horas también se registre un nuevo bloqueo en la carretera Victoria-Monterrey, a la altura del municipio de San Fernando.

San Luis Potosí

Personas identificadas como productores agrícolas bloquearon la carretera 57, en el kilómetro 65, a la altura del entronque con el municipio de Villa de Arista.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Metropolitana, división Caminos, alrededor de 900 personas participan en la protesta.

Los agricultores bloquearon la carretera con maquinaria, lo que generó un gran caos vial, provocando que conductores de coches, camiones y tráileres, se quedaran varados.

Los manifestantes colocaron mantas, en donde además de pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador ser escuchados en sus peticiones, exigen que su administración ponga atención al campo y protestan por los recortes en el presupuesto destinado al sector.

Con información de Samuel García, Perla Oropeza, Perla Reséndez, Notimex y Quadratín.