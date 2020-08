Así arman algunas escuelas privadas su propio regreso a clases virtual

A partir del lunes 24 de agosto, 36 millones de estudiantes volverán a clases en el país. Sin embargo, el panorama de regreso no pinta igual para todos. Los colegios particulares, al menos en la ciudad de México, han tomado caminos alternos a la oferta oficial.

La escuela Sierra Nevada no pudo ofrecer sus amplias instalaciones en Interlomas o en Zona Esmeralda. Ante el impedimento de regresar de manera presencial a un plantel por la pandemia de COVID-19, sus estudiantes –desde kínder, hasta preparatoria– cambiarán el salón de clases por salas de chat privadas y verán a sus profesores por Internet.

Lo mismo sucederá con los alumnos del colegio Quetzal, que presume, tendrá a profesores “en vivo”, con clases de 6, 7 y hasta 8 horas dependiendo del grado escolar, y de requerirlo, los educandos tendrán acceso a los contenidos que quedarán grabados para estudiar.

Son sólo un par de ejemplos de los programas que miles de escuelas han implementado para impedir el quiebre ante la pandemia de COVID-19, que puso en jaque a un 25 por ciento de las 48 mil 713 escuelas particulares que hay en el país, de acuerdo con datos oficiales.

La escuela Sierra Nevada, creó un reglamento para alumnos y padres de familia. A los educandos se les pide acudir a su sala virtual con ropa adecuada, ubicarse en un espacio de trabajo cómodo, mantener encendida la cámara web y mantener el micrófono apagado. No se contempla el uso de material oficial, ni las clases por televisión.

Mientras muchos planteles fortalecieron la propuesta educativa elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), programa orientativo, otros más optaron por plataformas globales como UNOi, plataforma de editorial Santillana.

En las escuelas públicas, el programa aprende en Casa II plantea el uso de televisión, así como libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. De acuerdo con el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, se aplicó la estrategia, pues el 92.5 por ciento de las familias tienen TV.

En la primera etapa de Aprende en Casa, un 53 por ciento de los niños y jóvenes siguieron sus cursos por Internet, cifra que se espera superar este año. Para ello, la dependencia habilitó un micro sitio para tener acceso a archivos electrónicos, páginas temáticas, así como materiales educativos en versión digital; videos, audios, documentos, guías de estudio, infografías, GIF educativos, calendario escolar, folletos, y consejos.

La encuesta del Inegi revela que 44.3 por ciento de los hogares en México cuentan con una computadora. Por lo que toma mayor relevancia el uso de tecnologías para fortalecer el aprendizaje a distancia.

Lineamientos para clases virtales

Establezcan horarios de estudio, tareas, actividades del hogar y hasta momentos libres.

Despierta a la misma hora, desayuna y arréglate como si fueras a clases presenciales.

Estudia en un sitio iluminado, y ventilado; lejos de la cama y de donde se reúne toda la familia.

No pueden ser más de seis horas frente a la compu o la TV, y siempre a una distancia adecuada.

Consejos para tomar en cuenta

La amenaza online más común es el grooming o acoso sexual por parte de adultos.

Además de clases de SEP y TV educativa, en YouTube y TikTok hallas maestros de calidad.

No compartas contraseñas o fotos. No instales programas, no des tu correo a desconocidos.

Editorial Iknium, Admitidos y Academia Libre son canales con muy buena educación en línea.

Conéctate sólo con conocidos, reporta sitios que roben tu contenido o te acosen.