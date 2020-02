Asesinan a menor que denunció acoso sexual por parte de policías en Coyuca de Benítez, Guerrero

Acapulco, GUERRERO.- La menor Jaqueline “N”, de 16 años, fue localizada sin vida en la calle principal de la comunidad Los Cimientos, donde residía junto con su madre y dos hermanos, diez horas después de haber denunciado acoso sexual por parte de elementos de la policía que opera en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.

Fue alrededor de las 7:30 de la mañana de este martes, cuando vecinos de esa localidad, ubicada a unos 15 kilómetros de la cabecera municipal, encontraron su cuerpo en la mitad de la calle con disparos de armas de fuego y visibles huellas de tortura.

El feminicidio provocó mucha indignación entre la comunidad, luego de que se dio a conocer que la ahora víctima había denunciado a través de sus redes sociales (Facebook), un acoso sexual por parte de al menos dos elementos (hombre y mujer) de la policía que resguardan ese municipio, los cuales le habían tomado fotografías previamente y le habían revisado su teléfono celular sin justificación alguna.

“Ya me tienen hasta la ver… esos putos chilangos, ora me tomaron fotos, me cargan de coraje solo porque no les quise pasar mi número y porque no les hice caso, pinche machorra me hubiera tomado una de la pe.. si es lo que tanto quiere… Si algo me llega a pasar mi familia va contra ellos”, fue parte de lo último que escribió en su cuenta personal de Facebook, en referencia a presuntos agentes federales que realizan patrullajes de vigilancia en esa zona con el rostro cubierto.

A través de un grupo de Facebook denominado “Puro Coyuquense”, otros jóvenes de ese municipio también han denunciado diversos abusos de autoridad por parte de los elementos de seguridad de quienes se refieren como “los chilangos”, como fue el caso de Víctor “N”, quien publicó: “Aguas con la (07) y la (08) andan exigiendo que los dejen revisar los teléfonos celulares. Eso está fuera de la ley. Es algo privado”.

Mientras que la madre de la menor asesinada, María Guadalupe Ramírez, pidió justicia para que el crimen de su hija no quede impune, el alcalde de ese municipio, Alberto de los Santos, ofreció “todo el apoyo necesario para la familia de la víctima” y aseguró que, desde el momento de los hechos, las autoridades competentes están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

No obstante, el edil también solicito “de la manera más respetuosa” analizar, criticar y ser responsables de la información que se publica en redes sociales, “porque hay quienes la utilizan con otros fines”.

Por su parte, el gobierno de Guerrero condenó este “deleznable crimen” y pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que agilice las investigaciones con perspectiva de género para localizar y detener a los responsables, mientras que al Tribunal Superior de Justicia le solicitó “respetuosamente” que no haya cavidad para que este hecho quede impune.