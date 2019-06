Asesinan a funcionario público de Tlaquepaque, Jalisco

Israel Ramírez Camacho, coordinador general de administración del ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, fue asesinado a cien metros de la presidencia municipal, de donde salió tras una junta de trabajo.

Los hechos ocurrieron en un estacionamiento ubicado en los cruces de las calles Carrillo Puerto y Morelos, en el centro histórico del municipio.

“Nosotros no tenemos indicios, no sabemos de algún enemigo en especial, no sabemos que hubiera tenido amenazas, no le conocemos algo que tuviera o haberlo involucrado, para llegar a esto”, declaró el secretario general del ayuntamiento, Salvador Ruiz Ayala.

Según el encargado de la política pública municipal, el funcionario se dirigía a recoger a su hija a la escuela, además, explicó que Ramírez Camacho llevaba más de dos años trabajando en la comuna.

“Él manejaba personal, manejaba despidos, manejaba contrataciones, ninguno que pudiéramos suponer en este momento que pudiera llegar a estas consecuencias”, señaló Ruiz Ayala.

El servidor público asesinado trabajó en la pasada administración estatal como director del Centro Estatal de Control de Confianza, que destituyó a una gran cantidad de policías.