Arremete Morena ahora contra la ASF; 'gasta mucho y no da resultados'

Diputados federales de la 4T arremetieron ahora contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que acusaron de no ir a tono con la austeridad republicana, porque “gasta mucho y no da resultados”.

Durante la sesión de este miércoles de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la diputada poblana de Morena, Inés Parra Juárez, criticó que “el incremento de plazas que se proponen en la ASF no va con la austeridad republicana; eso ya no aplica” .

Sostuvo que la Auditoría, antes de pedir, debe entregar resultados, ya que para este año fiscal tendrían que hacer mil 572 auditorías. Subrayó que en cuanto a los materiales y suministros que se buscan adquirir, la ASF “hace auditorías, no es un restaurante” y consideró “un exceso lo que se pide para servicios generales, viáticos y pasajes”.

“No se trata sólo de pedir si no hay resultados. La ASF no ha dado resultados y no se tiene por qué dotar de más recursos cuando no hace su función”, criticó la legisladora.

En la sesión para analizar del aumento al presupuesto que se solicitó para salarios y la operación de la ASF –que pasaría de 2 mil 304 millones 444 mil 27 pesos a 2 mil 378 millones 405 mil 960 pesos en el 2020- el también diputado de Morena, Marco Antonio Andrade Zavala, solicitó conocer si además del edificio sede de la ASF aún se ocupan otros, y si se puede tener una relación del monto que se paga por cada arrendamiento.

También solicitó, “si es viable, que se entregue a los legisladores una relación de las percepciones del personal de la Auditoría, con la finalidad de adecuarlas a las medidas de austeridad”.

En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, pidió acoplarse a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que nadie gane más que el Presidente, como lo mandata la Constitución Política.

Preguntó si con la aplicación de mayor tecnología “se podría tener más austeridad en el gasto que implican de las auditorías y también aumentar los montos recuperados”. Requirió informes “sobre el avance del presupuesto de este año, cómo van a cerrar, si hay suficiencia o se va a requerir de alguna ampliación”.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del PES, señaló que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico que ayuda a cumplir con la atribución más importante que tiene la Cámara de Diputados, que es la fiscalización del gasto público. Estimó que “el proyecto de presupuesto se mantiene en una línea homogénea”.

Resaltó que “se está haciendo un gran esfuerzo para incrementar el número de auditorías y que los aumentos presupuestales no necesariamente van a la par de ellas, lo cual nos pone en una perspectiva muy interesante para demostrar que sí se puede hacer mucho y un trabajo profesional sin tantos recursos”.

Por ello sugirió analizar el programa de becarios, ya que se podría estar capacitando a más personas.

En cambio, Jorge Francisco Corona Méndez, diputado del PVEM, sostuvo que el trabajo que hace la ASF “es monumental, pues son municipios, estados y entes federales. Debe haber gente especializada en cada uno de los temas. Las auditorías son caras y contratar un despacho privado nos costaría mucho”.

Por eso “el presupuesto que se presenta es razonablemente normal, comparado con el del 2019, ya que en términos reales es del 0.4 menos”.