Arrancan campañas para gubernatura de Puebla

PUEBLA.- En diferentes eventos multitudinarios, los tres candidatos a la gubernatura de Puebla arrancaron sus campañas este domingo, que durarán dos meses y culminarán con la elección extraordinaria para gobernador del próximo 2 de junio.

Fuente: Especial

Alberto Jimenéz Merino del PRI, arropado por el 'Gober precioso'

El primero en arrancar actividades fue el candidato del PRI, Alberto Jiménez Merino, quien dio un mensaje de unidad a los militantes del tricolor en los primeros minutos de este domingo en la sede municipal del partido.

Ante los presentes, el priista rememoró a Luis Donaldo Colosio en su discurso, señalando, "estamos ante un nuevo amanecer que nos saca volver a soñar. Puebla es un estado de grandeza, porque grande es su historia, su cultura y principalmente su gente, tenemos una oportunidad para escribir una nueva historia, para construir una nueva etapa para Puebla”, sentenció.

Posteriormente sostuvo un encuentro masivo en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, cuya población es mayoritariamente indígena, donde originalmente asistiría Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional del PRI, aunque finalmente no llegó al encuentro.

Quien sí acompañó al candidato priista fue el exgobernador Mario Marín Torres, también conocido como el 'Gober precioso'.

Fuente: Especial

Enrique Cárdenas del PAN arranca con rodada

Buscando tener un evento disruptivo y sin acarreados, Enrique Cárdenas, candidato de la alianza PAN-PRD-MC, inició su campaña con una rodada en bicicleta que partió del Zócalo de la ciudad de Puebla hacia San Andrés Cholula.

Aunque fue acompañado por los dirigentes estatales de los partidos que lo arropa, fue notable la ausencia del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

En su discurso, Cárdenas se pronunció contra la corrupción y la impunidad, aseverando que tales son los factores que originan los problemas que están “carcomiendo” a la entidad .

En este tenor, dijo que el próximo 1 de abril en punto de las 10:00 horas presentará su declaración 3 de 3, y que sus contrincantes deberían hacer lo propio.

Fuente: Especial

Miguel Barbosa de Morena exige el fin de "la mafia del poder"

Acompañado por la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, pero no por su rival a la candidatura del partido, Alejandro Armenta Mier, quien impugnó su nombramiento, Miguel Barbosa inició su segunda campaña a la gubernatura de Puebla en un evento multitudinario en el Centro Expositor.

En su mensaje, Barbosa expresó "nunca me he sentido solo y me siento con la legitimidad para ser el gobernador de Puebla".

Aseguró que se fortalecerán los poderes públicos, como el Legislativo, pues dijo que al poder público en Puebla hay que quitarle la frivolidad y la fantochería.

Afirmó que su gabinete será paritario, con hombres y mujeres, y prometió crear la Secretaría de Igualdad Sustantiva, en caso de resultar electo.

Puebla elegirá a un nuevo gobernador el próximo 2 de junio después de la muerte de Martha Erika Alonso, quien falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre de 2018 tan solo 10 días después de haber tomado protesta del cargo de gobernadora.