Armenta no tenía posibilidad de ganar elección interna de Morena en Puebla: Yeidckol Polevnsky

Alejandro Armenta no tenía ninguna posibilidad de ganar la elección interna de Morena para la gubernatura de Puebla y fue absurdo que llevara este asunto al Tribunal Electoral, dijo la presidenta del CEN de Morena, Yeidckol Polevnsky.

"No es que estuviera cerca (de ganar) Armenta, perdió todas (las condiciones para ganar), yo tenía claro que no tenía posibilidad alguna y me pareció absurdo que lo llevara a un tribunal como si tuviera posibilidad de ganarla (la elección interna)", dijo en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

Detalló que Miguel Barbosa no sólo ganó en la votación interna, también en todos los criterios que se evaluaron para esto.

"Barbosa fue el candidato en la elección pasada y ahora que se abría esta posibilidad lo más natural es que él fuera el candidato y ¿qué hubiera esperado uno?, pues nobleza obliga, que se acercan y dijeran '¿en qué te apoyamos Miguel?', pero no ha sido así le han puesto varios obstáculos", detalló en el programa de El Financiero Bloomberg TV.

"La encuesta la ganó Miguel Barbosa: por conocimientos le ganó a Armenta tres a uno; por cercanía con el partido, tres a uno. Todo lo ganó Barbosa", explicó.

El viernes pasado, la presidenta de Morena dijo que el senador Alejandro Armenta no será registrado como aspirante de ese partido al Gobierno de Puebla pues el candidato es Miguel Barbosa, y negó que haya un enfrentamiento con el legislador Ricardo Monreal.

Ese día, más temprano, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el método de elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena por el que seleccionó a Barbosa como candidato al Gobierno de Puebla.

Armenta impugnó ante el TEPJF la elección de Miguel Barbosa como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla para la elección extraordinaria.

Al respecto, Polevnsky precisó que la decisión del Tribunal busca que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamente cómo se hace el procedimiento y es sólo un trámite para completar. Armenta está profundamente equivocado o, "en verdad me parece muy penoso", queriendo engañar, sostuvo Polevnsky entonces.