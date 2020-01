Armar a niños es un acto de prepotencia, vergüenza les debería dar: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó este viernes el que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) arme a niños en Guerrero.

"Esas actitudes, esos desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada, hacen ruido, vergüenza les debería de dar hacer eso, no se les va a aplaudir", afirmó.

Menores que quedaron huérfanos luego de la muerte de sus padres como consecuencia de acciones de la célula de 'Los Ardillos', fueron integrados a las filas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

A los infantes se les forma para que puedan defenderse de la delincuencia organizada en la montaña de Guerrero.

“Les enseñamos a defenderse para que no sean levantados o secuestrados. Tenemos comprobado que el grupo criminal, si llevas armas, no se meten contigo”, justificó Bernardino Sánchez, uno de los líderes fundadores de la CRAC-PF.

Al respecto, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, calificó como 'lamentable' esa decisión y adelantó que el Gobierno evaluaría el funcionamiento de esos cuerpos de seguridad.

“Es lamentable que adultos irresponsables armen a jóvenes que no tienen en el mejor de los casos ninguna posibilidad de defenderse adecuadamente”, aseguró en entrevista el 23 de enero.