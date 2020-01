Apuran reforma al sistema de pensiones en México

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) sentenció que la reforma al sistema de pensiones del país ya no puede aguantar hasta el 2021, porque el riesgo de pobreza para los trabajadores al retiro aumenta y se corre el riesgo de gestar movilizaciones sociales como en Chile.

Y es que al menos 41 mil trabajadores, los primeros en jubilarse de la generación Afore, tendrán a partir del 2021 una pensión promedio de un 30 por ciento de su último sueldo (tasa de reemplazo).

“Dado que los parámetros actuales son insuficientes, no corresponden con la realidad laboral del país, las pensiones serán insuficientes, entre otros, ya no se puede aguantar hasta el 2021, de cara a que se empezarán a pensionar cerca de 41 mil trabajadores el próximo año; en donde un 30 por ciento, 12 mil 300, se pensionarían, en el mejor de los casos, con un 30 por ciento de su último salario; el resto, se llevaría sólo su ahorro", explicó Bernardo González Rosas, presidente de la Amafore.

“En general hay consenso de aumentar la contribución obligatoria de 6.5 a 15 por ciento gradual; se podría abordar el tema de las semanas mínimas de cotización de mil 250 a unas 750, aproximadamente, para acceder a una pensión; equidad de género; incluir a los independientes al sistema de ahorro para el retiro, por lo que esperamos que la primera parte de este año se pueda ingresar al Legislativo”.

“Si las perspectivas de la industria podría mejorarse mucho si se logra esta reforma, podríamos generar mayores retornos (...) si durante este año no logramos esa reforma, las perspectivas para los trabajadores mexicanos no serían tan positivas, vamos a empezar a tener quejas, tendríamos que evitar movimientos como los que hemos visto en otros países de América Latina, es completamente innecesario llegar a esos extremos si tenemos la posibilidad de hacer una reforma. No se valdría tener movimientos sociales o de inconformidad sobre el sistema de pensiones, cuando tenemos la posibilidad de hacer algo hoy”, sentenció el presidente de la Amafore.

Bernardo González sugirió dos posibilidades en las semanas mínimas de cotización.

La primera, con evaluaciones actuariales, reducir las semanas de cotización de mil 250 a 750 semanas, por ejemplo, pero tiene que estar sustentado en semanas que no distorsionen los otros parámetros.

La segunda es permitirle al trabajador comprar, con su ahorro voluntario, semanas de cotización, como ya se permite en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También es importante, dijo el presidente de la Amafore, aumentar la contribución obligatoria de un 6.5 a, por lo menos, un 15 por ciento, de manera gradual.

No queremos, dijo, desbalancear a las empresas y empleados con estos ajustes.

“Se tiene estudiado y diagnosticado el sistema. Estamos preparados para la discusión y para aportar lo que las autoridades nos requieran”, concluyó el representante de las diez Afores en México.

CONSAR pide no ideologizar propuestas

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó que se comience a trabajar en una reforma al sistema pensionario de México, informó este lunes Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y distintas autoridades tuvimos una reunión y, parte de la agenda de la presente administración, es que desde ya se empiece a trabajar en una reforma al sistema pensionario del país”, precisó Vela Did.

En el marco de la presentación del Sorteo Ahorra y Gana con PensiónISSSTE 2020, el presidente de la Consar comentó que hay diversas propuestas para el tema de pensiones en nuestro país, pero garantizó que las cuentas individuales es el sistema de ahorro para el retiro que más le conviene a los trabajadores, a los mexicanos y a México.

“El punto crucial de esta reforma es cuándo llevarlo a cabo y cómo se va a llevar a cabo; es decir qué tipo de reforma se va a llevar a cabo. Desafortunadamente en estas propuestas, hay quienes propagan por una reforma que no le conviene a México, que está motivada en cuestiones ideológicos y que no reconocen la realidad mexicana. La realidad nacional es compleja y no se puede pasar por alto. Francamente estas propuestas no pasan la prueba de la risa”, criticó el presidente de la Consar.

Explicó que concretamente se refiere a la propuestas del Partido del Trabajo, en donde se proponía que el Estado fuera el administrador de los ahorros de los trabajadores, y de la propia Asociación Mexicana de Afores, Amafore, que la mañana de este lunes presentó algunos lineamientos de propuesta de reforma al sistema.

A manera de ejemplo, dijo Vela, la Amafore propone reducir las semanas mínimas cotizadas a fin de eliminar la negativa de pensión y que entonces el número de mexicanos que puedan aspirar a la pensión mínima garantizada aumente de un 26 a un 70 por ciento.

“Nada más que esto implica recursos fiscales, para cubrir esas pensiones mínimas garantizadas con lo que hoy, desafortunadamente, el Estado no cuenta y hay que recordar que estamos atravesando por una etapa de austeridad republicana, pero que implica que los recursos que pagan los contribuyentes se deben mantener para conservar la estabilidad macroeconómica. Estas propuestas no señalan de dónde van a salir los recursos”, aseveró la autoridad del ahorro para el retiro.