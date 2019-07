Aprueban 42 mil mdp para fortalecer policías

El Consejo Nacional de Seguridad aprobó ayer el aumento del 50 por ciento de aumento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamum) que implicará recursos por 42 mil millones de pesos para la capacitación de las policías municipales.

Ayer, tanto el Consejo Nacional de Seguridad como el Consejo Nacional de Protección Civil sesionaron en Palacio Nacional en presencia de los gobernadores estatales.

El primer punto que se aprobó fue, precisamente, incrementar los recursos para la capacitación de las policías, además se determinó instaurar un informe policial homologado.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el éxito de la Guardia Nacional estriba en que se fortalezcan las policías municipales.

“No es así, no vemos a la Guardia con una visión centralista, la solución estriba en la adecuada coordinación y complementariedad de todas las instituciones de seguridad. No obstante su alcance y capacidades, la Guardia Nacional sería insuficiente sin las corporaciones de seguridad estatales y municipales no superaran sus debilidades institucionales”, señaló.