Anuncian nuevo Centro Nacional para Emergencias de Salud por casos como el coronavirus

Hugo López-Gatell Ramírez, ​​​​​​​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud , informó este miércoles la creación de un nuevo Centro Nacional para las Emergencias de Salud, que no existía en el país.

"Existirá cuando se apruebe el reglamento interior de la Secretaría de Salud, que está a semanas de lograrse. La creación del centro implica revisión profunda de los protocolos técnico operativos en la preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias de salud", dijo Ramírez en conferencia de prensa.

El subsecretario también detalló que el proyecto y el diseño estarán a cargo del médico y director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, quien más temprano fue nombrado vocero para el tema del coronavirus.

Además, señaló que este centro ya se tenía pensado, pero que forma parte de las medidas que tomarán para atender casos como del Coronavirus.

López-Gatell Ramírez también explicó que "desde el inicio de Gobierno hemos tenido una buena coordinación con Protección Civil federal para posicionar el trabajo de este centro nacional en el marco del Sistema Nacional de Emergencias".

Más temprano, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a no entrar en pánico debido al tema del coronavirus.

En conferencia de prensa, el doctor Juan Carlos Cortés comentó que no existe un motivo para entrar en pánico, para restringir los viajes a China o por el comercio de productos que provienen de este país.

Asimismo, pidió tomar medidas de prevención como lavarse las manos continuamente, y cubrirse al estornudar o toser, que son medidas utilizadas en la temporada de frío con enfermedades como la influenza.

López-Gatell señaló que es importante informar de manera transparente sobre lo que pudiera identificarse en el país, así como no generar alarmismo y apegarse a la realidad.

El subsecretario apuntó que no existe un tratamiento para tratar el coronavirus, al igual que no lo hay para tratar otro tipo de virus del mundo. Además, señaló que el periodo de duración de esta enfermedad no ha sido calculado, pero se estima que es de alrededor de dos semanas, al igual que otras enfermedades de la temporada de invierno.

Añadió que hasta este momento no hay indicios de que la enfermedad tenga un comportamiento grave, aunque sí hay contagio de humano a humano.