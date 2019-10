Anuncia Alfredo Del Mazo exámenes gratuitos de papanicolau para beneficiaras de Salario rosa

Uno de los objetivos del Salario rosa es cuidar de la salud de las mujeres mexiquenses, por ello, a través de este programa las beneficiarias podrán acudir a las clínicas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) a realizarse de manera gratuita exámenes de papanicolau para detectar y prevenir el cáncer cérvicouterino, informó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

Durante la entrega de tarjetas del Salario rosa, Alfredo Del Mazo indicó que para la realización de estas pruebas, las beneficiarias del programa podrán acudir a las mil 221 clínicas del ISEM a realizarse estas pruebas.

“A partir de mañana, estaremos dándole a todas las mujeres que tengan la tarjeta del Salario rosa, de manera gratuita también, un examen del papanicolaou, para poder identificar, o prevenir más bien, el cáncer cérvicouterino.

“Eso es parte de los programas que queremos empujar para ayudar a las mujeres, porque tenemos que cuidar de su salud, porque queremos que estén sanas, y porque muchas veces la salud de las mujeres la dejan al final, porque primero están viendo si no se enferman los niños, y están cuidándolos, luego, si no se enferma el marido, o si los papás que están enfermos, los tienen que apoyar, pero ustedes no se cuidan lo suficiente, porque están cuidando primero a la familia, por eso quiero, que primero que nada se cuiden ustedes, y por eso, con el Salario rosa les vamos a ayudar”, expresó.

Manifestó que esta acción tiene como objetivo que las amas de casa de la entidad estén sanas, porque ellas son quienes mantienen unidas a las familias.

Destacó también que mediante este programa las amas de casa pueden realizarse una mastografía gratuita, además invitó a las mujeres a realizarse una autoexploración de manera mensual, con la finalidad de prevenir el cáncer de mama, enfermedad que si se detecta a tiempo es más fácil curarla.

Acompañado por el Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, Del Mazo Maza puntualizó que Salario rosa es un programa que reconoce la labor de las amas de casa, quienes invierten el dinero que reciben para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

Agregó que las beneficiarias también pueden tomar cursos de capacitación como computación, elaboración de conservas, preparación de alimentos, estilismo, globoflexia, bisutería, inglés y primeros auxilios, entre otros.

Asimismo, quienes estén interesadas en continuar con sus estudios, mediante este programa pueden continuar su preparación académica.

En esta gira de trabajo, el mandatario estatal entregó tarjetas y constancias del Salario rosa a mujeres de municipios de Tenancingo, Toluca, Metepec, Ocuilan, Almoloya del Río, Tenango del Valle, San Mateo Atenco, Ocoyoacac, Tianguistenco, Lerma, Chapultepec, Zinacantepec y Calimaya, entre otros.

El gobernador mexiquense sostuvo que Salario rosa es un programa que está llegando a las mujeres que más lo necesitan, quienes, incluso, por primera vez están siendo beneficiarias de un programa social.

“Ese esfuerzo, ese trabajo que hacen, como amas de casa debe ser reconocido, por eso nació el Salario rosa, por eso este programa lo echamos a andar para cumplirle a las amas de casa, para darle las gracias a las amas de casa y para darles un poquito de lo mucho que hacen todos los días para que sus familias salgan adelante”, afirmó.