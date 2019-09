Morena anticipa aprobación 'exprés' de propuesta de AMLO contra condonación de impuestos

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobará este martes, en un trámite 'exprés', la reforma al artículo 28 constitucional para eliminar la condonación del pago de impuestos a las grandes empresas, esto a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así lo informó el líder de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, quien anticipó que, en la sesión ordinaria del 23 de septiembre, su partido dará su voto mayoritario para aprobar el dictamen de la iniciativa presidencial.

Explicó que con esta reforma “nunca más un presidente podrá andar dando 'favorcitos' especiales, condonando impuestos, haciendo excepciones fiscales a los grandes empresarios”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que se perdían miles de millones de pesos por esta facultad discrecional que tenían los presidentes en turno. Ante esto, Delgado dijo que este martes este tema será prioritario en el orden del día.

Delgado Carrillo destacó, por otro lado, que el Presupuesto 2020 va a respetar los compromisos que hizo el presidente de no aumentar impuestos, no endeudar al país y de no aumentar precio de los energéticos.

Al mismo tiempo, dijo que se destinan más recursos a lo que "verdaderamente importa", a los programas sociales, la inversión en la gente, o a los proyectos que van a incrementar el potencial de crecimiento económico del país, los de infraestructura y el rescate del sector energético.

Para generar un importante ahorro y un mejor destino del Presupuesto 2020, detalló que deben pasar tres cosas.

Primero, que los gobiernos estatales hagan lo mismo que hace el Gobierno federal, refiriéndose a la austeridad republicana y a la revisión del gasto para que se oriente hacia obras de infraestructura y hacia la gente.

Segundo, que los recursos adicionales que lleguen por esa vía, sean más transparentes y tengan mayor certidumbre para empezar a planear diferente el presupuesto y los recursos que se les otorgan a las entidades federativas.

Y tercero, combatir la corrupción. “Si no hay transparencia, si no se combate la corrupción no hay dinero que alcance, por más que se estire y se estire la mano”, dijo.