Ángel Aguirre se deslinda de los Abarca y del crimen organizado

Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, compareció este martes ante la “Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa”.

Durante poco más de cinco horas, Aguirre ratificó su primera declaración y respondió entre 60 y 70 preguntas del Ministerio Público en las que negó vínculos con la delincuencia organizada y con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

“Fui muy tajante y muy claro, me deslindé de cualquier tipo de relación que me vinculara con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, lo mismo que con su esposa, María de los Ángeles.

“Yo nunca impulsé el proyecto de José Luis Abarca para que fuera alcalde de Iguala, siempre me opuse, mi proyecto era otro, Óscar Díaz Bello, sin embargo, hubo otras personas que fueron sus principales promotores”, dijo Aguirre a su salida de la comparecencia.

Insistió que es falso que él se hubiera reunido con José Luis Abarca o con su esposa después de la desaparición de los 43 normalistas, hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

“También quiero deslindarme de que jamás recibí un solo peso del señor Abarca durante mi campaña política para gobernador de Guerrero”, aseguró el exfuncionario ante representantes de los medios de comunicación.

Señaló que desde que ocurrieron los hechos se le quiso vincular con la delincuencia organizada, con el afán de encarcelarlo, incluso se le bloquearon cuentas bancarias y se difundió un informe de Hacienda donde se le ponía como líder de un grupo criminal.

“Esto trajo como consecuencia que fueran detenidos algunos familiares y amigos y que el SAT me investigara durante poco más de dos años y que me cancelaran todas las cuentas bancarias y se bloquearan otras, ya fueron liberadas, pero me siguen negando el servicio en la mayor parte de los bancos”, acusó.

Asimismo, Aguirre aseguró que no había ningún motivo de su parte para hacer daño a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por el contrario, afirmó que antes y durante su gobierno tuvo una relación cordial y apoyó siempre a dicha escuela normal rural.

Señaló que la comparecencia se dio ante tres agentes del Ministerio Público a quienes pidió recuperar las minutas de las reuniones de la Grupo de Coordinación Guerrero, donde autoridades locales y federales se tocaron el tema Ayotzinapa.

“No entendemos porque ha habido esa negativa por parte del entonces CISEN de entregarnos una copia de las mismas”, cuestionó.

Advirtió que en dichos documentos está la constancia de quiénes en todo momento tuvieron un compromiso para que se conocieran las acciones que se emprendieron antes de ocurridos los hechos de Iguala.

Aguirre dijo que confía en la nueva investigación del caso, en los funcionarios que integran la comisión y en el fiscal Alejandro Gertz Manero con quien se reunió este mismo martes en el marco de su comparecencia.

Por ello, aseguró que no ha tramitado y no tramitara amparos para evitar su posible detención. “Yo nuca me voy a amparar por ese caso”.

Finalmente, Aguirre dijo que no se ha llegado a la verdad del caso Ayotzinapa porque durante las investigaciones realizadas “ha habido muchos errores no imputables a la parte estatal”.

Dijo que las personas que aún están en prisión son las que detuvo la autoridad local y no se ha decretado su libertad porque "no hubo tortura", según constató el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Cabe destacar que este martes también compareció el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco y este miércoles comparecerá el ex secretario de Seguridad Pública del estado Leonardo Vázquez Pérez.