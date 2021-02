Anaya pide a legisladores no cometer ‘gravísimo error’ de aprobar reforma eléctrica de AMLO

Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, pidió este lunes a los legisladores dar marcha atrás a la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la industria eléctrica.

“Hago un atento llamado a las fuerzas de oposición y también a los legisladores de Morena que sí quieren el bien de México, a dejar de lado argumentos ideológicos, que discutamos con razones, les pido que no cometamos este gravísimo error (de aprobar la iniciativa)”, dijo Anaya en un video publicado en sus redes sociales.

Explicó que la iniciativa de reforma a la industria eléctrica de López Obrador que votarán esta semana en el Congreso puede afectar a los ciudadanos porque, dijo, con esta la energía será más cara y además apuesta a la energía que más contamina.

“Tú has de estar pensando que eso no puede ser cierto, cómo puede un gobierno preferir le electricidad más cara y que además contamina, pues la razón es muy grave, y no quiere que la sepas”, indicó en su video.

Hoy la energía más barato y más limpia es la eólica que son gratis no contaminan, o con el viento o con plantas muy modernas de ciclo combinado, pues actualmente por ley tiene la CFE que comprar la electricidad más barata para vender tela más barata ti en tu casa a tu negocio una fábrica, lo cual es bueno por el costo pero también porque es la más limpia, pero la iniciativa de López Obrador Buen sentido totalmente contrario porque genera energía sucia y cara, y tú has de estar pensando que eso no puede ser cierto, cómo puede un gobierno preferir le electricidad más cara y que además contamina, pues la razón es muy grave, y no quiere que la sepas, te voy a poner pausa para poderme acercar a la refinería y a termoeléctrica de Tula para poderle explicar:

Desde Tula, Anaya continuó diciendo que al transformar el petróleo en gasolina queda un desperdicio que se llama combustóleo y el gobierno tiene tanto que ya no sabe qué hacer con él, pues no tienen en dónde almacenarlo y venderlo ya no es un negocio rentable, por lo que, dijo, López Obrador decidió quemarlo para generar electricidad en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero producen mucha contaminación.

Sin embargo, agregó, Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede quemar todo el combustóleo, porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata, que es la limpia.

“Para eso están cambiando la ley, es un disparate que te va a afectar por dos razones: primero porque van a contaminar el aire que respiras (…) Te va a afectar también porque cuesta cinco veces más caro generar electricidad quemando combustóleo”, señaló en su video.

Por lo que pidió que se consulte a especialistas para que no “se cometa este error” y pidió que el Gobierno “deje de mentir”.

“La intermitencia de las energías limpias tiene solución, en Islandia el 100 por ciento de la energía proviene de fuentes renovables, en Noruega el 98 por ciento, en Kenia el 70, y nosotros apostamos por el pasado, por contaminar de esa manera el aire, lo que importa es que el país tenga energía suficiente limpia y a buen precio”, indicó.

