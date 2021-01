Anaya descarta ir como diputado plurinominal; se apunta para elección presidencial de 2024

El panista Ricardo Anaya descartó ir como diputado plurinominal y decidió enfocarse en los comicios rumbo a la Presidencia de 2024, informó este lunes en sus redes sociales.

"Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! ", escribió en un tuit.

Anaya fue candidato presidencial en las elecciones de 2018, donde resultó ganador Andrés Manuel López Obrador, abanderado por Morena.

En su publicación, el panista señaló que ya inició su recorrido alrededor de la República Mexicana.

"En el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor, pero también me he encontrado mucha esperanza, alegría, ganas de salir adelante", aseguró.

En esta primera etapa, añadió, visitará mil municipios del país, atendiendo las recomendaciones sanitarias por el COVID-19.

Agradezco la invitación para ser diputado plurinominal, pero creo que mi papel debe ser otro para ayudar. Apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial de 2024. ¡Vendrán tiempos mejores! pic.twitter.com/YOK1s0W2fp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 18, 2021

Te puede interesar:

AMLO está 'atrapado en el pasado' y sus clases de historia son 'muy malas', considera Ricardo Anaya

Sin inversión no hay crecimiento y este Gobierno ha hecho todo para ahuyentar la inversión: Anaya