Analizan Segob y gobierno de CDMX conductas delictivas en marcha de mujeres

La Secretaría de Gobernación y el gobierno de la Ciudad de México analizan los actos de violencia que se realizaron durante la marcha de mujeres en contra de la violencia de género para determinar cuáles podrían ser conductas delictivas, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien aseveró que en toda manifestación debe prevalecer el orden.

Entrevistada al término del "Encuentro por la Igualdad y la no violencia contra las mujeres y las niñas", señaló que comprendo la impotencia de muchas mujeres ante la falta de respuesta a la violencia; sin embargo dijo que debe prevalecer el orden y el respeto a los monumentos históricos.

Añadió que “para manifestarse hay que manifestarse también en forma ordenada, en una forma congruente con los principios del orden y de la solidaridad social”.

“Yo entiendo y comprendo la impotencia que muchas de estas mujeres sienten de la falta de respuesta en muchas ocasiones a los feminicidios y a la violencia que sufren muchas de las mujeres, sin embargo, yo creo que el respeto a los monumentos histórico y el orden también tienen que privar”, añadió.

Comentó que esta mañana se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. “Yo estoy en contacto con la jefa de gobierno para ver en realidad cuáles son las conductas que se realizaron que pudieran ser, conductas ilícitas, pero tenemos que checarlos. Hoy en la mañana vi a la jefa de gobierno, estamos viendo las situaciones” .

Indicó que no todas las manifestaciones de las organizaciones fueron violentas. “La realidad es que hubo muchas manifestaciones muy tranquilas, del Observatorio Ciudadano, por ejemplo y de otras organizaciones que fueron muy tranquilas”.

No obstante, reconoció que “es cierto que las respuestas no han sido lo óptimas, yo siempre lo he dicho y lo he seguido sosteniendo que cuando una mujer acude ante las instancias de procuración de justicia, si no hay perspectiva de género la mujer normalmente es revictimizada y no hay respuesta por parte del Estado”.

La responsable de la política interior del país, rechazó que con estas manifestaciones violentas se esté provocando al gobierno. “Sinceramente yo no siento una provocación, en lo personal y tampoco sé que el presidente siente esta provocación. La opinión del Presidente, y siempre lo ha sostenido, es que en las manifestaciones que se den hay una libertad irrestricta de manifestarse”.

Asimismo, rechazó que tengamos que acostumbrarnos a este tipo de protestas. “Yo no lo creo, yo creo que debemos empezar a entender que las manifestaciones deben ser una manifestaciones ordenadas y en donde se tenga también en cuenta al otro, y en cuenta también a lo que se está de alguna manera molestando y sobre todo también cómo es posible también que los monumentos histórico sean pintados y sean maltratados como se hizo”, subrayó.

Antes, al participar en el Encuentro por la Igualdad y la no Violencia contra las Mujeres y las niñas, Sánchez Cordero resaltó que en la Segob se ha considerado una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia porque “tenemos un grave problema en el país, no solo de corrupción sino de impunidad".

Resaltó que de acuerdo con datos del INEGI, “de los 33 millones de delitos que se cometen al año en el país, solamente se denuncia un millón 900 mil de los cuales se judicializa un pequeño porcentaje y obtiene sentencia otro porcentaje más pequeño”.

Ello significa, dijo, que cualquier persona que comete cualquier ilícito en el país, la probabilidad de que su conducta tenga consecuencias es mínima, por eso el tema de la gran impunidad.