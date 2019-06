Analizan dar más gasto para cumplir acuerdo migratorio

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, adelantó que para poder cumplir los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos, tendrá necesariamente que hacerse una revisión, ajuste y reasignación del gasto público federal.

De antemano, indicó a El Financiero, esta semana habrá una reunión de legisladores de esta comisión con los secretarios de Gobernación, Cancillería y de Hacienda, para revisar la “suficiencia presupuestaria y que los acuerdos firmados no se queden a la deriva”.

Anticipó que “estaremos con Hacienda para conocer un esquema de reasignación del gasto para este 2019; es algo que ya Hacienda está analizando”.

También dijo que en el nuevo Paquete Económico para 2020, que recibiremos en septiembre, “tendrán que venir de manera clara y específica la propuesta de los recursos necesarios para el cumplimiento de este acuerdo migratorio.

“Mientras tanto vamos a solicitar esa reunión con los secretarios para ver, desde el punto de vista presupuestal y operativo, lo que implica el cumplimiento de este acuerdo. Hay que ver que exista la garantía de que las entidades fronterizas tengan todo el apoyo y la suficiencia presupuestal, de acuerdo con las posibilidades del país”.

“Todo esto va a llevar a Hacienda a presentar un esquema de reasignación del gasto”, precisó.

El coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, reprochó que “este Gobierno no está en la posición de ofrecer a los migrantes lo que no ha podido garantizar a los mexicanos en materia de seguridad, educación y salud; por ello convocamos al Ejecutivo a reunirse con la Cámara de Diputados para revisar el Presupuesto de Egresos, o de otra forma no cumplirá con lo ofrecido a los que aquí, ni a los de allá”, anticipó.