AMLO y López-Gatell piden seguir desde casa los festejos patrios

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell hicieron llamados este martes para que los mexicanos se mantengan en casa durante las fiestas patrias.

El subsecretario señaló que la epidemia de COVID-19 sigue activa y que hay que mantener todas las medidas de sana distancia.

"En particular hacemos una llamado ahora durante las fiestas patrias, no congregarse, no hacer reuniones familiares, desde luego no hacer fiestas o alguna celebración masiva, para que logremos mantener este ritmo de disminución de los contagios", dijo.

En tanto, el mandatario federal pidió a los mexicanos guardar sana distancia y seguir la ceremonia desde sus hogares.

"Pedirle a todos que guarden sana distancia, aunque estén en sus domicilios, es una ceremonia que se puede ver por televisión, se puede escuchar por radio, podemos participar desde nuestros domicilios, podemos participar con la distancia correspondiente", aseguró López Obrador.

Hizo una invitación para que todos participen desde sus casas, y recordó que a las 23:00 horas de este día se llevará a cabo la ceremonia del 'Grito', en la que lanzará 20 'vivas'.

López Obrador explicó que el miércoles habrá un desfile "muy peculiar" debido a que no habrá muchos elementos presentes, pero sí habrá una representación.

"Ni siquiera voy a estar, no vamos a estar en el balcón para el desfile, sino en un templete que se va a poner enfrente de la puerta principal. Vamos a llevar a cabo una ceremonia y la entrega de los premios a los héroes que están ayudando a salvar vidas", explicó.

