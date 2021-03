AMLO y gobernadores firman acuerdo por la democracia para no intervenir en próximas elecciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta martes el Acuerdo Nacional por la Democracia con los gobernadores de México.

Lo que llamó como el ‘acuerdo nacional por la democracia’ se resumió en una reunión de 30 minutos con la mayoría de los gobernadores en torno a discursos oficiales en pro de la democracia.

"Todas y todos nos comprometimos a garantizar elecciones libres, limpias y respetar la voluntad del pueblo", indicó a través de Twitter.

A la salida de la reunión quedó el cuestionamiento de que pudiera ser el mismo titular del Ejecutivo el que pudiera intervenir en el próximo proceso electoral.

“Vamos a ver si no se mete él, no nos meteremos, en el caso nuestro, Nuevo León, yo no tengo ningún candidato”, fue la declaración del gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, al término de la reunión privada de Palacio Nacional.

Sin embargo, el mandatario sugirió que también se debería convocar para otros temas como la seguridad pública, la reactivación económica, el tema de la vacuna, “que esperemos que nos convoque igual que hoy”.

“La democracia es un tema importante, claro, pero también es mucho más importante que los ciudadanos estén sanos, si no están sanos cómo van a poder participar en una elección; entonces, no pudimos ni tuvimos la oportunidad de decírselo, simplemente se leyó un documento y en ese documento habla de los compromisos que nosotros signamos con mucho gusto, es decir, es lo que dice la ley, nada extraordinario”, explicó.

En el mismo sentido, se expresó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue. Explicó que en la reunión “No hubo oportunidad” de hacer otros planteamientos.

“Fue un evento donde nada más hubo discursos, es importante hablar de democracia, pero hubiera sido importante hablar de otros temas”, comentó.

Hector Astudillo, de Guerrero, reconoció que si bien “es una obviedad el hecho de firmar un documento que está establecido en la misma Constitución, también es cierto que a mí en lo personal me gustaría que fuera mucho más amplio”.

Javier Corral, de Chihuahua, dijo estar a la espera de que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que esté pronto convocando a todos los partidos para el cumplimiento de las normas electorales.

Cuestionado al respecto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mencionó que el pacto debería ser un acuerdo no sólo en favor de la democracia, sino también un acuerdo en favor de la división de poderes, del respeto a la división de la soberanía de los Estados y respeto de nuestras libertades.

Pero también hubo quienes se mostraron a favor del acuerdo, como Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien destacó que “por primera vez en por lo menos tres décadas se promueve desde el Ejecutivo la democracia porque en administraciones anteriores se promovía el fraude y la compra del voto”.

El 1 de marzo, López Obrador agradeció a los líderes locales que se unieron al acuerdo nacional en favor de la democracia por las elecciones del próximo 6 de junio.

Este acuerdo es un exhorto de no intervención por parte de los gobernantes para no apoyar a candidatos de ningún partido, no permitir el uso de presupuesto público con fines electorales y a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas, entre otras cosas.

"Hay una muy buena respuesta de los gobernadores. Y el propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan sobre quién debe gobernarlos, representarlos, hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático", apuntó López Obrador en la conferencia de ese día.

El "acuerdo nacional en favor de la democracia" de cara a las elecciones del próximo 6 de junio fue propuesto por el titular del Ejecutivo en febrero.

Con información de Amílcar Salazar*

Te podría interesar:

Y a todo esto, ¿cuándo son las elecciones de 2021 en México?