AMLO viste playera especial regalada por los padres de los normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó en la conferencia de prensa de este jueves sin su habitual traje y, en su lugar, vistió una playera que, dijo, le regalaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"Ofrecí en la última entrevista que me iba a poner el día de hoy, lo mismo Alejandro (Encinas), y estoy cumpliendo con esto. Ellos me entregaron esta playera, me pidieron que me la pusiera, por eso estoy así", explicó.

La playera tiene el mensaje "Ayotzinapa. 5 años| Yo con la verdad".

López Obrador agregó que el Gobierno no obstaculizará las investigaciones con tal de que se encuentre a los jóvenes, cuyo paradero se desconoce desde el 26 de septiembre de 2014.

"Tenemos el compromiso de encontrar a los jóvenes, es una prioridad del Gobierno. Se está haciendo todo lo que se requiere, lo que se necesita, es el Gobierno en su conjunto el que está participando", resaltó.

Al respecto, el presidente destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que ha permitido que los padres de los estudiantes, así como sus abogados e investigadores, visiten instalaciones del Ejército en Iguala.