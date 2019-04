López Obrador anuncia que visitará Minatitlán el viernes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el viernes visitará a los habitantes de Minatitlán, Veracruz, en donde el fin de semana pasado se reportó una masacre que dejó al menos 13 muertos en un evento social.

“Los vamos a visitar este viernes. Voy a estar en Minatitlán”, afirmó. “El viernes haremos un anuncio importante”.

Reiteró que la inseguridad en el país es un problema heredado de administraciones anteriores y señaló que aunque tomará tiempo, se limpiará al país.

Sobre las cifras récord de homicidios en el primer trimestre del año señaló que "es parte de lo mismo".

Recordó que en administraciones anteriores se contaba con 10 mil efectivos de seguridad federal para atender las demandas del país y que con la creación de la Guardia Nacional ese número se incrementará.

“Se van a reclutar elementos para la Guardia Nacional. Vamos a tener más presencia. En cada región funcionará una coordinación en la que esté la Guardia Nacional”, dijo.

“Va a mejorar mucho el que haya presencia de elementos para evitar la delincuencia y la violencia. Que no se mezcle la autoridad, que no haya contubernio entre autoridad y delincuencia, que no haya corrupción”, agregó.

Entre las víctimas fatales del incidente en Minatitlán se encuentran siete hombres, cinco mujeres y un menor de edad, el cual según reportes se trata de un bebé del sexo masculino de apenas un año de edad.

De acuerdo con un boletín oficial de la SSP, los atacantes llegaron al lugar de los hechos preguntando por el dueño del lugar donde se realizaba la fiesta, para después abrir fuego.

En Minatitlán se desplegó un operativo por parte de las autoridades estatales y federales para dar con los responsables de los hechos.

Veracruz es considerado uno de los estados con mayor indice de violencia e inseguridad en el país. En lo que va de 2019, encabeza la lista de estados con mayor casos de secuestros y feminicidios.

Con información de Iván Sánchez/Corresponsal.