AMLO va por acuerdos con universidades para aumentar número de estudiantes de medicina

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que el Gobierno impulsará la formación de más médicos mediante acuerdos con universidades y escuelas de Medicina.

“Vamos a hacer acuerdos con las universidades públicas y con las escuelas o facultades de medicina, pero no será de 'a ver, te vamos a dar presupuesto a la universidad y tú ve cómo le aumentas la matrícula'. No (será así)", explicó en su gira por hospitales del IMSS en Michoacán.

El mandatario aclaró que la entrega de los recursos estará "muy dirigida" al aumento de estudiantes de Medicina, por lo que el Gobierno pedirá cuentas sobre el cómo se están utilizando los apoyos.

"Lo que te vamos a dar va a ser para eso, o sea muy dirigido, porque si no, no avanzamos. Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de 'dame y dame y dame, y no rendir cuentas'", advirtió.

Al respecto, López Obrador acusó que algunas universidades del país están manejadas por "caciques" que hacían negocios con los rechazados de las instituciones de educación superior públicas.

"No es posible de que cerraban las puertas de las universidades públicas y los mismos que dominaban las universidades ponían escuelas privadas, para que todos los rechazados se fuesen a estudiar a sus universidades privadas donde se tiene que pagar colegiatura", criticó.

Más temprano, el presidente aseguró que México presentaba un déficit de médicos en el sector salud.

"Hay 270 mil 600 médicos generales en el país y debemos tener, de acuerdo con la norma internacional, 393 mil 600 médicos, es decir, nos faltan 123 mil médicos en el país", dijo en su visita al Hospital Rural Villamar, en Michoacán.