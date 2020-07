AMLO usa cubrebocas por primera vez en la pandemia durante vuelo a EU

El presidente Andrés Manuel López Obrador usó cubrebocas por primera vez este martes desde que inició la pandemia de coronavirus (COVID-19) en México.

El jefe del Ejecutivo utilizó este artículo en un vuelo hacia Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump.

No obstante, en meses previos, el mandatario federal había eludido el uso del cubrebocas argumentando que el subsecretario de Salud y encargado de combatir la pandemia de COVID-19 en México, Hugo López-Gatell, le había comentando que no era necesario.

"No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo", dijo López Obrador en la mañanera del 29 de abril.

Sin embargo, el 25 de mayo pasado, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que el uso del cubrebocas se sumaba a las medidas sanitarias para mitigar la expansión del coronavirus en México.

Lo anterior pese a que, en distintas ocasiones, López-Gatell aseguró que no había evidencia que el artículo ayudara a disminuir el riesgo de recibir el contagio de COVID-19.