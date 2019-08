AMLO tendría 50 años de cárcel por toma de pozos en Tabasco con 'ley garrote': senadora del PAN

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, señaló este miércoles en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría más de 50 años de cárcel de acuerdo con la nueva ley aprobada en el Congreso de Tabasco.

Con una foto del propio López Obrador encabezando la protesta en los pozos petroleros en Tabasco, la senadora expuso: "¿Cuánto le hubieran dado a López Obrador cuando tomaba los pozos petroleros?, cuatro veces, cuatro veces tomó los pozos petroleros, 13 años, digo porque si es así pues entonces estaría o hubiera estado más de 50 años en la cárcel".

"Que ahora la mayoría de Morena, aplastante y lamentable y desafortunada mayoría en el Congreso de Tabasco, busque criminalizar la manifestación me parece terrible. Y voy a leerles el dictamen para que no haya confusión y para que no haya duda; fíjense nada más lo que establece el artículo 308 Bis:

'Al que extorsione o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas se le impondrá prisión de 6 a 13 años de cárcel'", expuso.

La senadora cuestionó si eso es lo que quieren. "¿Para eso llegaron el gobierno? ¿Para encarcelar a quienes no están de acuerdo con ustedes? Sólo voy a poner un ejemplo. Imagínense que alguien está destrozando un manglar y con este argumento de que están limitando la ejecución de trabajos, ustedes a los ambientalistas los quieren meter a la cárcel. ¿Para eso llegaron al Gobierno?", dijo.

Recordó también que todos sufrieron los 47 días del plantón de Reforma del hoy presidente de la República, al respecto, sostuvo que la Canaco en aquellos momentos dijo que había más de 35 mil empresas afectadas. "Ahora resulta que hoy que son gobierno están preocupados porque no vayan a limitarse, en aquellas manifestaciones, la obra o el trabajo. No tienen vergüenza", acusó.

"Más de 7 mil millones de pesos se perdieron en aquella impresionante manifestación, en donde los capitalinos y muchos, muchos mexicanos que tenían que vivir y transitar en la ciudad vieron inclusive perdido su trabajo.

"El 60 por ciento de los negocios, en aquel plantón de 2006, señoras y señores de Morena, generó que las ventas bajaran en un 60 por ciento en esa zona, y ahora ustedes que son gobierno quieren aplica la 'ley del garrote' para que la gente no se manifieste. No tienen mesura", arremetió.

Solicitó que le pidieran al Ejecutivo estatal y al gobernador de Morena que reculen y que esa iniciativa que hoy ya se aprobó no la publique el mandatario.