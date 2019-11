AMLO supera en aprobación a antecesores en primer año de Gobierno

Andrés Manuel López Obrador cumplirá un año como Presidente este 1 de diciembre, con 68 por ciento de aprobación ciudadana a su trabajo, según revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero.

Con este nivel de apoyo popular, López Obrador concluirá el primer año de gobierno en mejor posición que los últimos tres presidentes: en el mes de noviembre de su primer año de gestión, Vicente Fox registró 61 por ciento; Felipe Calderón, 64 por ciento, y Enrique Peña, 44 por ciento.

Según la serie de encuestas de El Financiero, López Obrador no ha perdido popularidad, toda vez que sus índices de aprobación se han mantenido estables desde abril, registrando leves variaciones con un nivel mínimo de 66 por ciento de apoyo y un máximo de 70 por ciento.

Al evaluar los logros y fracasos del primer año de gobierno lopezobradorista, el 17 por ciento de los entrevistados señaló los esfuerzos contra la corrupción como el mayor logro hasta ahora. En contraste, el 40 por ciento de los entrevistados afirma que el mayor fracaso ha sido en materia de seguridad pública.

Las opiniones negativas sobre el manejo de la seguridad se dispararon en los últimos meses, al pasar de 34 a 52 por ciento, mientras que las opiniones positivas bajaron de 45 a 26 por ciento. Pero este drástico cambio sobre seguridad no ha mermado el nivel de aprobación.

Por otro lado, aunque la economía mantiene un nivel de crecimiento cercano a cero, las opiniones positivas sobre el manejo de la economía van mejorando, mientras que las negativas han bajado. Entre junio y septiembre, las opiniones negativas superaban a las positivas; sin embargo, a partir de octubre se han revertido las posiciones y el optimismo supera al pesimismo. Cada vez son más los mexicanos que consideran que el gobierno está haciendo lo correcto en materia económica.

Algo similar pasa con la corrupción: si bien las opiniones negativas siguen siendo más numerosas, cada mes se han sumado más entrevistados al punto de vista favorable.

En lo que respecta a acciones y decisiones específicas, el estudio revela que la Guardia Nacional, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las conferencias matutinas y el Tren Maya cuentan con una mayoría de opiniones favorables. Sin embargo, el aeropuerto de Santa Lucía divide opiniones, así como la designación de Rosario Piedra para la CNDH, mientras que la liberación de Ovidio Guzmán tras los eventos de Culiacán y el ofrecimiento de asilo político a Evo Morales, expresidente de Bolivia, registran una opinión negativa más nutrida, superior al 40 por ciento en cada caso, pero ser un rechazo mayoritario.

El estudio también revela que, aunque el Presidente cuenta con amplio apoyo popular, alrededor de dos tercios de la población, también hay decisiones y acciones que no han gustado o que llevan el viento de la opinión en contra. Ovidio y Evo son los casos que más destacan como negativos. Las conferencias matutinas cuentan con un apoyo mayoritario, pero el último sondeo refleja una caída de 58 por ciento de opinión favorable en octubre, a 52 por ciento en noviembre. Si bien este nivel de apoyo a las mañaneras ya se había registrado antes y tenía rebotes favorables, no deja de llamar la atención como posible signo de desgaste del recurso diario de comunicación.

Finalmente, la encuesta indica que si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato al Presidente, 66 por ciento votaría por que continúe en el cargo, mientras que 32 por ciento, por que no. A un año de gobierno, dos tercios de la población dan el espaldarazo de apoyo al mandatario.