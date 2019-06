AMLO sugiere reforma constitucional para celebrar elección si pierde consulta de revocación

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se haga una reforma constitucional para permitir la celebración de una elección presidencial en 2021 si pierde una probable consulta de revocación de mandato.

"De acuerdo con la Constitución, si la renuncia de un presidente se da antes de dos años, se convoca a elecciones. Si no es así, el Congreso (de la Unión) elige, pero puede haber una modificación constitucional para que se haga una elección", apuntó.

El mandatario indicó que "no hay que tenerle miedo a las elecciones" y agregó que estas son costosas porque así lo han hecho las autoridades.

"La antidemocracia la simularon con aparatos onerosos, por eso cuestan tanto las elecciones en México, eso no pasa en otras elecciones en el mundo", subrayó.

López Obrador propuso el martes que la consulta sobre revocación de mandato se realice el 21 de marzo de 2021.

Al respecto, los líderes de las bancadas del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de MC, Dante Delgado, y del PRD, Miguel Ángel Mancera, coincidieron, en rueda de prensa conjunta, que la consulta debe realizarse después de ese año.

López Obrador respondió a este posicionamiento apuntando que está abierto a que se vean otras opciones para la fecha, "pero que sí haya revocación de mandato".

"Si no aceptan en marzo y no aceptan en junio, que serían elecciones intermedias, pues se podría ver otra fecha, solo que se haga el compromiso de que no se haga otro gasto adicional", manifestó.