AMLO sugiere a los ministros 'no dejarse intimidar'

El presidente López Obrador sugirió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actuar con criterio, con apego a la ley, no dejarse intimidar y que escuchen el sentimiento popular para que se someta a juicio a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

Ayer, en su conferencia matutina, el Ejecutivo fue informado sobre el proyecto en el que se negaría la petición para realizar la consulta, solicitada el pasado 15 de septiembre, y que será discutida el próximo 1 de octubre.

Sin tener conocimiento del sentido del proyecto del ministro Luis María Aguilar, el Ejecutivo decidió opinar, y sugirió al pleno de la Corte “actuar con criterio” ante la discusión propiciada por él.

“Dice que se afectan los derechos humanos y las garantías para la protección de las personas”, le mencionó una reportera.

“Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón… Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva”, mencionó el jefe del Ejecutivo, en respuesta.

“¿Qué les diría a los ministros?”, se le preguntó. “Que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio.

“Que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la Ley de Consulta Ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo.

“Que ya sé que tienen que resolver con apego a la legalidad, que no necesitan leerme el artículo de la Constitución, es el 35, y que ahí se establece que no se deben de violar los derechos humanos”.

El pasado 15 de septiembre, el expresidente Felipe Calderón calificó la petición de López Obrador como violatoria de garantías elementales, entre ellas: Presunción de Inocencia, Debido Proceso Legal, Justicia por Tribunal Independiente, Investigación exclusiva del Ministerio Público, Protección de Vida, Honra y Dignidad.

No obstante, López Obrador continuó: “Yo considero que no existe ninguna violación a derechos humanos, a las garantías de los ciudadanos, porque, en el caso de que se lleven a cabo estos juicios, los tiene que hacer la autoridad competente en el marco de la legalidad que prevalece, dándole al implicado las garantías de defensa, de que no se violen sus derechos humanos”.

Tras conocer que sería el próximo jueves 1 de octubre cuando se discuta consideró que es bueno que sea pronto, y pidió tener confianza en la Suprema Corte.

“Hay proyectos que se aprueban, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por mayoría”, apuntó.